Ging ein Drift-Manöver schief? Auto landet auf Bahngleisen

Am Montagabend verlor ein Autolenker in Bregenz die Kontrolle über sein Fahrzeug, durchbrach damit eine Hecke und ließ das Auto anschließend auf den Bahngleisen nach Lindau stehen. Vier Fahrzeuginsassen flohen in die Innenstadt, ohne sich um die Gefahr für den Bahnverkehr zu kümmern.

Die Folgen für diesen waren immens: Nachdem Zeugen die Polizei gerufen hatten, musste der gesamte Schienenverkehr zwischen Bregenz und Lochau eingestellt werden. Für die Fahrzeugbergung mit einem Kran musste auch die stromführende Hochspannungsleitung der ÖBB unterbrochen werden.

Ging das Driften schief?

Nach ersten Angaben der Polizei und des ORF Vorarlberg bog das in Deutschland zugelassene, stark motorisierte Fahrzeug von der Montfort-Straße aus ab auf die Seestraße in Richtung Lochau, als der Lenker gegen 21.10 Uhr die Kontrolle über sein Auto verlor.

Laut Zeugen war dem Fahrer ein sogenanntes „Drift-Manöver“ missglückt, bei dem man das Heck des Fahrzeugs absichtlich ausbrechen lässt, um um Kurven zu schleudern.

Das Auto geriet unkontrolliert ins Schleudern und schlitterte rund 100 Meter die Bregenzer Seestraße entlang. Dabei geriet der Wagen auch auf die Gegenfahrbahn, fuhr auf den Gehsteig, durchbrach eine Hecke entlang des Bahngleises und blieb schließlich auf dem Bahngleis liegen.

Vier Insassen flüchten zu Fuß

Zeugen berichten, dass alle vier Insassen des Fahrzeuges über die Seestraße in die Bregenzer Innenstadt geflohen seien, so die Polizei. Dabei ließen sie das Fahrzeug unbeaufsichtigt auf den Gleisen zurück, ohne einen Notruf abzusetzen oder sich um die davon ausgehende Gefahr zu kümmern.

Nach den Flüchtigen wird noch gefahndet.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Bregenz Stadt und Vorkloster mit fünf Fahrzeugen inklusive Bergekran und Feuerwehrleuten, sowie die ÖBB Betriebsfeuerwehr mit drei Fahrzeugen und zwölf Feuerwehrleuten, außerdem der Notfallkoordinator sowie Rettungsdienst und Notarzt, sechs Streifen der Bundespolizei mit zwölf Beamten und eine Streife der Stadtpolizei mit zwei Beamten und ein Abschleppwagen.