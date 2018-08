Gießtrupp der Stadtgärtnerei hilft gestressten Bäumen

Braunes Laub, herabfallende Äste: Die Trockenheit macht auch den Bäumen in Lindau zu schaffen. Der Gießtrupp der Stadtgärtnerei tut alles, um ihnen zu helfen. Trotzdem sorgt sich Meinrad Gfall, Chef der Stadtgärtnerei, vor allem um die jungen Bäume.

Temperaturen über 30 Grad und seit Wochen kein nennenswerter Regen: Das bleibt weder bei den alten noch bei den jungen Bäumen ohne Auswirkungen. „Die haben alle Stress“, sagt Meinrad Gfall. Im Lindenhofpark schwächeln beispielsweise die großen Buchen, sagt sein Mitarbeiter Markus Steinbeißer. „Da schaut es aus wie im Herbst.“ Aber auch Bäume an „Extremstandorten“ seien gefährdet. Als Beispiel nennt Steinbeißer die Linde am Aeschacher Knoten zwischen Sparkasse und Edeka. Auch komme es immer wieder zu „Grünbruch“: Bäume werfen Äste oder sogar ihre Krone ab, wie Dienstagnacht in der Giebelbachstraße. Das bedeute aber nicht, dass die Bäume schon zwangsläufig geschädigt seien: Der Grünbruch sei ebenso wie das Laubabwerfen ein „Erhaltungstrieb“ der Bäume. Auch die Notknospen, die an manchen Bäumen zu beobachten sind, ließen sich so erklären.

Meinrad Gfall geht davon aus, dass die meisten älteren Bäume die Trockenheit überstehen werden – wenn ihnen nicht noch zusätzliche Belastungen zu schaffen machen. So seien die Bäume beispielsweise später für Schädlinge anfälliger. Eine echte Gefahr sei die Hitze jedoch für die jungen, frisch gepflanzten Bäume.

Hier sei es mit Gießen allein nicht mehr getan. Deshalb geht die Stadtgärtnerei neue Wege: Rund 250 Wassersäcke haben die Stadtgärtner laut Steinbeißer im Stadtgebiet bei den jungen Bäumen aufgestellt: Sie geben die bis zu 50 Liter Wasser, die sie fassen, dosiert an die jungen Bäume ab. Darüber hinaus sorgen spezielle Substrate mit Blähschiefer dafür, dass das Wasser im Boden besser gespeichert werden kann, erklärt Gfall.

20 000 Liter am Tag

„Es ist ein Versuch“, so der Stadtgärtnerei-Chef weiter. Er hofft, dadurch die Bäume zu retten. Die Stadtgärtnerei habe auch ein spezielles Belüftungsgerät angeschafft, das bald zum Einsatz kommen soll, ergänzt Steinbeißer. Damit könne man über Druckluft den Boden aufbrechen, damit der überhaupt wieder Wasser aufnehmen kann.

Rudi Specht hat einen genauen Gießplan: In der Excel-Tabelle ist akribisch verzeichnet, wo und wann er und seine Kollegen Michael Haller und Matthias Achtruth gegossen haben. 20 000 Liter Wasser verteilen sie jeden Tag mit ihren mobilen Tankwagen an Bäume und Blumen, sagt Steinbeißer. Dazu komme eine „nicht definierbare“ Menge Wasser aus den Sprenklern.

Wie gut die Lindauer Bäume die Trockenheit überstanden haben, werde sich erst später zeigen. „Das spüren wir dann die nächsten Jahre bei der Baumpflege“, sagt Steinbeißer, der mit vielen Totästen rechnet. Und einige Jungbäume werden wohl ersetzt werden müssen.

Die gute Nachricht: Am Wochenende soll es endlich regnen. Die Stadtgärtner haben schon Vorbereitungen getroffen: Einen großen Mammutbaum im Toskanapark verwöhnten sie mit rund 3000 Liter Wasser. „Wir haben die komplette Fläche geflutet“, sagt Steinbeißer. Damit der trockene Boden überhaupt den angekündigten Regen aufnehmen kann.

Doch Meinrad Gfall will sich auch langfristig auf das veränderte Klima einstellen. Im nächsten Jahr sollen vor allem Bäume gepflanzt werden, die den extremen Wetterlagen besser standhalten können. „Das wird eine Herausforderung für die nächste Zeit“, weiß der Chef der Stadtgärtnerei.