Gewusst wie – Man lernt immer was dazu

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Was können wir bei einem Legetraining noch lernen, fragten sich Ellen Trötscher, Monika Schiele, Nicole Wölfle und Brunhilde Reichl vom TSV Lindau 1850, als sie sich auf den Weg zum Pétanque Club Gottmadingen machten. Denn der Boule-Verband Baden-Württemberg richtete dort am 29. Oktober einen Übungstag für 20 Frauen aus. Sie wurden mehr als positiv überrascht. Das fast sommerliche Wetter war ein Traum, die Bewirtung der Gottmadinger hervorragend, und die Tipps und Verbesserungsvorschläge der zwei Trainierinnen sehr wertvoll und konstruktiv. Insgesamt zwei Durchgänge mit jeweils fünf verschiedenen Legeübungen unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade galt es in Zweierteams zu absolvieren, um dann am Ende eines jeden Durchganges das Gelernte in einem Turnier umzusetzen. Es war erstaunlich, wie sich nach so kurzer Zeit eine deutliche Verbesserung einstellte: Die Boulekugeln wurden wesentlich präziser als zuvor an die Zielkugel, auch Couchonet oder Sau genannt, gelegt. Nach 4,5 Stunden intensivem, kräftezehrendem Training fuhren die vier Lindauerinnen müde, zufrieden und hochmotiviert zurück. Am im März 2023 geplanten Schießtraining werden sie auf jeden Fall wieder teilnehmen.