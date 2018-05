Gewinner der Berufemesse Bodensee bekommen Karten für Soolo

Die Gewinner des Hauptpreises vom Gewinnspiel der Berufemesse Bodensee stehen fest: Corinna Kahlert aus Lindau und Friedrich Gebhard aus Bodolz (Mitte) haben von LZ-Verlagsleiter Michael Kühn (links) und Tanja Schmidt von der veranstaltenden Messe Süd (rechts) jeweils zwei Karten für das Konzert der Band „Soolo“ am Donnerstag, 2. August, in der Inselhalle bekommen. „Ich freue mich, der Preis passt gut zu mir“, sagte Corinna Kahlert. Sie kenne die Band bereits. „Ich mag deutsche Musik.“ Nicht ganz so begeistert von der jugendlichen Band war Friedrich Gebhard. Albert Schmid, Geschäftsführer der Messe Süd, löste das Problem unbürokratisch, indem er Gebhard einfach noch zwei weitere Karten für die Veranstaltung „Greatest Hits & Evergreens in Concert“ am 4. August in der Inselhalle schenkte. Die Gewinner der Tageskarten für Warth-Schröcken und der Karten für Chris Tall haben Ihre Preise bereits per Post erhalten. Foto: Julia Baumann