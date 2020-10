Gewerkschaft kritisiert die Lohndrückerei

Im Kreis Lindau arbeiten laut einer Pressemitteilung der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) 17 Prozent aller Vollzeitbeschäftigten im Niedriglohnsektor. Insgesamt rund 3700 Menschen erzielen trotz voller Stundenzahl ein Einkommen unterhalb der amtlichen Niedriglohnschwelle von derzeit 2350 Euro brutto im Monat. Die Zahlen gehen laut IG BAU aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken-Fraktion im Bundestag hervor. „Dass selbst eine Vollzeitstelle häufig nicht ausreicht, um finanziell halbwegs abgesichert zu sein, ist alarmierend“, sagt Michael Jäger, Bezirksvorsitzender der IG BAU Schwaben.

In der Region zählten unter anderem die Landwirtschaft, die Gebäudereinigung und die Floristik zu den Branchen, in denen besonders wenig gezahlt werde. Grund dafür sei auch die schwindende Tarifbindung. „Je mehr Firmen aus Tarifverträgen aussteigen, desto schlechtere Karten haben die Beschäftigten. Es droht eine immer tiefere Spaltung des Arbeitsmarktes“, warnt Jäger. Diese werde durch die Corona-Pandemie teils verschärft. Der Gewerkschafter ruft die Unternehmen im Landkreis dazu auf, sich zu Mitbestimmung und Tarifautonomie zu bekennen. „Aber auch die Politik ist am Zug. Sie sollte mehr für die Tarifbindung tun“, erklärt Jäger.