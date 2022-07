Gewalt von Jugendlichen in Lindau: Sie schlagen und treten einen 62-Jährigen

Ein Mann spricht Jugendliche darauf an, warum sie sich mit Äpfeln bewerfen. Zunächst bleiben sie ruhig. Aber plötzlich attackiert einer aus der Gruppe den 62-Jährigen. Der Polizei sind die Täter wohl schon bekannt.

Laut Polizei bemerkte ein 62-Jähriger am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr, wie sich mehrere Jugendliche in einer Obstplantage hinter dem Krankenhaus in Lindau am Hubschrauberlandeplatz mit unreifen Äpfeln bewarfen. „Als er die Jugendlichen auf ihr Fehlverhalten ansprach, konnte er sich zunächst mit einem der Jugendlichen unterhalten“, heißt es von der Polizei.

Jugendliche sind der Polizei schon bekannt

Plötzlich habe aber einer von ihnen gegen den Oberschenkel getreten und mit der Faust gegen die Schläfe geschlagen. Nachdem der Mann die Polizei rufen konnte, flüchtete die Jugendgruppe.

Der 62-Jährige hat die Täter beschrieben. Laut Polizei besteht jetzt der Tatverdacht gegen „bereits amtsbekannte Jugendliche aus Lindau“. Die Ermittlungen dazu dauern an.

„Amtsbekannt“, aber sonst unklar

Laut Pressesprecher Dominic Geißler wissen die Beamten noch nicht mehr dazu. Ob es sich um die selbe Gruppe handelt, aus der Jugendliche im vergangenen Sommer und in diesem Frühjahr schon straffällig geworden waren, könne man nicht sagen.

Eine Gruppe Jugendlicher, von der manche aus Baden-Württemberg kamen, andere aus Lindau, ist im vergangenen Sommer schon mit Körperverletzung und Erpressung aufgefallen. Die ersten Gerichtsverfahren stehen an.