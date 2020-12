Gesundheitsamt Lindau bekommt einen Arzt

Die Gesundheitsämter spielten eine wichtige Rolle beim Gesundheits- und Infektionsschutz, erklärt der Grünen-Landtagsabgeordnete Thomas Gehring. Daher sei er entsetzt gewesen, dass am Gesundheitsamt Lindau bis auf die Aushilfe eines pensionierten Arztes bis dato kein Amtsarzt zur Verfügung gestanden habe. Er hätte daraufhin bei der Staatsregierung nachgehakt. Nun gibt es seit Anfang Dezember einen vollzeitbeschäftigten Arzt, und ab dem 1. Januar soll eine weitere teilzeitbeschäftigte Ärztin nach Lindau abgeordnet werden. „Die Gesundheitsämter sind die wichtigste Behörde in der Bekämpfung der Pandemie. Deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten am Limit. Deswegen müssen die Gesundheitsämter sowohl digital als auch personell ausreichend ausgestattet sein, damit sie ihre anspruchsvolle Aufgabe auch erfüllen können“, erklärt Landtagsvizepräsident Gehring in der Pressemitteilung.