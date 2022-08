Gesundheitliche Probleme: 73-Jährige kommt von Straße ab und prallt frontal gegen Mauer

Eine 73-jährige Autofahrerin ist am Montagnachmittag wegen gesundheitlicher Probleme von der Straße abgekommen und gegen eine Steinmauer geprallt. Die Frau verlor laut Vorarlberger Polizeibericht zwischen Doren und Krumbach die Kontrolle über ihr Auto, fuhr gegen einen Zaun, touchierte die Leiteinrichtung und krachte dann frontal gegen die Mauer.

Die Seniorin verletzte sich unbestimmten Grades und wurde ins Krankenhaus Bregenz eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Am Unfallort waren drei Fahrzeuge der Feuerwehr Doren mit 27 Einsatzkräften, Notarzt, First Responder sowie ein Fahrzeug der Rettung Bregenz.