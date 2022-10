Gesunde Schule mit PEP

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Freie Schule Lindau setzt mit dem innovativen, von der zentralen Prüfstelle Prävention lizenzierten und von der Techniker Krankenkasse geförderten Präventionsprogramm „PEP – Positive Energy Project” eines der längsten Gesundheitsprojekte an Schulen bundesweit um.

Seit Februar 2018 bis zum Juni 2022 wurden in einem zeitlichen Umfang von 695 Stunden, insgesamt 443 Workshops und Schulungen mit den Schüler und Pädagog umgesetzt. In diesen Einheiten wurden sie für die auch im Bildungsplan verankerten Themen: Bewegung und Entspannung, Stress- und Stressbewältigung und Emotionale Regulation sensibilisiert. Sie erlebten Impulse aus dem Yoga, übten Atem- und Entspannungstechniken, behielten Gesundheitswissen und erlangten einen vielseitigen Kompetenzerwerb. Sechs Pädagogen*innen erhielten in den Multiplikator*innen-Schulungen praxisnahe Übungen an die Hand, die Sie im Unterricht anwenden. Die Freie Schule steht hinter dem PEP- Konzept:

„Es hat uns allen gutgetan. Gerade auch in den schwierigen Pandemie-Monaten war es unglaublich, wie sehr Sezai sich „reingehängt“ hat, ganz schnell und flexibel neue Wege mit uns gegangen ist, die Kinder und uns Lehrer mit ”PEP” „versorgt“ und begleitet hat. Auch einige Eltern und Honorarkräfte konnten so „einfädeln“, bei manchen hat zu Hause vor dem Pad die ganze Familie mitgemacht. Was für ein Geschenk in diesen Zeiten! – An dieser Stelle auch nochmal ein Großes Danke an die TK für die Ermöglichung. Unsere Kinder und wir sind sehr dankbar.” – Sabine Starz, Schulleitung.

„Ich bin sehr dankbar und begeistert von der hohen Beteiligung und dem sehr vorbildlichen Einsatz der Pädagogen und der Schüler. Wir sind die letzten Jahre gemeinsam durch dick und dünn gegangen. Bereits vor der Pandemie sind Gesundheitswissen und Prävention globale Themen gewesen, die verstärkt angegangen werden mussten. Gesundheit ist Leben und Gesundheit ist etwas Positives, dass es immer zu fördern und zu bewahren gilt. Der beste Ort damit anzufangen sind die Schulen.“ – Initiator und Entwickler des Präventionsprogramms Sezai Coban. „Insgesamt hat sich das „PEP” als effektiver und wichtiger Baustein freudvollen Bewegens, zur Stressbewältigung und zum Erwerb von Gesundheitswissen im Setting der Schule erwiesen, das wir ab diesem Schuljahr fest in unseren Schulplan implementiert haben.“ – Lars Schwend, Geschäftsführer.