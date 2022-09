Geständiger Dieb erhängt sich in Arrestzelle

Einen grausigen Fund machte ein Beamter der Landespolizeidirektion am frühen Dienstagmorgen. Gegen 4 Uhr entdeckte er die Leiche eines Mannes, der wegen Diebstahls in einer Arrestzelle untergebracht war. Nach Angaben der österreichischen Polizei erhängte sich der 63-jährige Mann mit seiner Jogginghose.

Am Tag zuvor legte der Mann ein umfangreiches Geständnis ab. Er gab zu, an mehreren Geschäftseinbrüchen im Vorarlberger Unterland beteiligt gewesen zu sein. Er wurde umgehend nach einem Diebstahl in Lauterach festgenommen.

Im Fahrzeug des Tatverdächtigen konnte ein aus dem Geschäft gestohlener Tresor sichergestellt werden.

Er kam vorläufig zur weiteren Klärung des Sachverhaltes in Arrest. Am Dienstag gegen 4 Uhr wurde er im Zuge einer routinemäßigen Kontrolle tot in seiner Zelle gefunden. Er erhängte sich.

Notarzt kann nur noch den Tod feststellen

Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen konnte der hinzugezogene Notarzt nur den Tod des Mannes feststellen.

Es konnten keinerlei Hinweise auf Fremdverschulden festgestellt werden. Die Staatsanwaltschaft Feldkirch ordnete die gerichtsmedizinische Obduktion des Leichnams an.