Geschwister Jauch feiern jeweils Doppelsiege

Lennart und Fenja Jauch haben beim Abschlussrennen des Schwäbischen Skiverbands am Hochhäderich jeweils im Slalom und Riesenslalom gewonnen. Magnus Fässler rundete mit einem ersten und einem zweiten Platz die gute Bilanz des Regionalteams Westallgäu ab.

Das sehr erfolgreiche Regionalteam war am Hochhäderich mit etlichen Rennläufern am Start. In der Altersklasse U14 gewann Lennart Jauch vom TSV Gestratz nach zwei guten Läufen den Riesenslalom. Bei den U14-Mädchen schaffte es Flores Jall vom SC Scheidegg mit Platz zwei in ihrer Klasse ebenfalls auf das Podest. Die weiteren Platzierungen des Regionalteams unter den besten Zehn in der Altersklasse U14 waren Nemo Bauer (Fünfter), Kim-Noah Dehn (Sechster) und Susanna Roth (Siebte). In den Top-Zehn in der Altersklasse U16 waren Paula Veit (Fünfter), Willi Wilfer (Sechster) sowie Ferdinand Ballerstedt (Zehnter).

Gute Pistenbedingungen

Auch beim Slalom hatten die Nachwuchsfahrer im SSV-Rennen sehr guten Pistenbedingungen. Auch hier setzte sich Lennart Jauch mit zwei sehr guten Durchgängen von der Konkurrenz ab und stand wieder ganz oben auf dem Podest der Altersklasse U14. Kim-Noah Dehn kam auf den achten Rang. Susanna Roth vom SV Maierhöfen-Grünenbach steigerte sich in der U14 gegenüber dem Vortag und fuhr als Dritte einen weiteren Podestplatz für das Regionalteam Westallgäu heraus. Flores Jall wurde Zehnte. In der U16 fuhren Paula Veit vom SCB Lindau bei den Mädchen und Willi Wilfer vom SC Steibis-Aach mit dem jeweils dritten Platz weitere Podestplätze für das Regionalteam heraus. Weitere Top-Zehn-Plätze erreichten Viktoria Lummer (Sechste), Ferdinand Ballerstedt (Sechster) und Elena Nausester (Siebte)

Eine Besonderheit der Abschlussrennen ist, dass der ältere Jahrgang der U12 schon einmal starten und die Schülerpunkterennen ab U14 des Deutschen Skiverbandes kennenlernen darf. Vom Regionalteam waren hier Fenja Jauch vom TSV Gestratz und Magnus Fässler vom SC Scheidegg am Start. Fenja Jauch machte es ihrem Bruder nach und gewann sowohl den Riesenslalom als auch den Slalom. Magnus Fässler siegte im Riesenslalom und wurde im Slalom Zweiter. Das gute Abschneiden des Regionalteams ist eine Bestätigung für die gute Arbeit der Trainer.