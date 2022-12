Geschichten erzählen Geschichte

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der vorweihnachtliche Rahmen war genau das richtige Umfeld für die Vorstellung des zweiten Teils von Rudolf Basts noch nicht veröffentlichten Jugenderinnerungen im Historischen Verein / Lindau. Die meisten der zahlreich erschienenen Zuhörer kannten wohl den ersten Band seiner Erinnerungen, das „Reiche Leben armer Leute“ und so kannten sie auch die hauptsächlichen Protagonisten: die Zwillinge Rudolf und Alfred, Mutter Fanny, Onkel Ignaz, die Schulfreunde, die Lindauer Bevölkerung… Waren es im ersten Band vor allem die unmittelbaren Nachkriegsjahre mit der französischen Besatzung in Lindau, die in Rudolf Basts Erzählungen wieder lebendig wurden, so erzählt er im zweiten Band von der langsamen Normalisierung des Lebens in den Fünfzigerjahren der jungen Bundesrepublik. Aus den Schulbuben sind junge Männer geworden, die am Wochenende mit ihrer heißgeliebten „Lambretta“ zwischen der ersten Arbeitsstelle in Zürich (!) und Lindau hin und her pendeln und in den Ferien bis nach Italien aufbrechen… Zurück in Lindau folgen Heirat, Familiengründung und später der Bau des Hotels „Am Rebberg“. Einen Höhepunkt seiner Erzählungen bildet sicher die Erinnerung an die ersten Jahre der Jumlelage mit Lindaus französischer Partnerstadt Chelles.

Nach der anderthalbstündigen Lesung/Erzählung lag auf vielen Gesichtern im Publikum ein dankbares Lächeln für diesen heiteren Abend, der so viel von der Aufbruchsstimmung und dem Optimismus junger Menschen in jener Zeit wieder hatte spürbar werden lassen.

Im Anschluss an die Lesung fand im Nebenraum des Gemeindezentrums St. Josef die traditionelle Weihnachtsfeier des Historischen Vereins statt.