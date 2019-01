Geschichte als Auftrag

„Eine Leiche im Landwehrkanal“ – Klaus Gietinger hat seinem Buch einen Titel gegeben, der auch als Krimi durchgehen könnte. Er beschreibt darin akribisch recherchiert Hintergründe, Absprachen und die kaltblütige Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht vor 100 Jahren – die Exekution zweier Menschen, die den Herrschenden hätten gefährlich werden können, weil sie intelligent, gerecht und freiheitsliebend waren, weil sie Krieg ablehnten und gleiche Rechte für alle Menschen forderten. Gut 50 Zuhörer waren auf Einladung der Bunten Liste Lindau und der Linken im Landkreis Lindau ins Köchlin gekommen, hörten gebannt zu und diskutierten anschließend leidenschaftlich zu diesem traurigen Kapitel deutscher Geschichte. Davon berichten die Linken im Landkreis nun in einem Pressebericht.

Luxemburg und Liebknecht waren gefährlich, so der Autor, weil sie den Menschen Hoffnung gaben. Hoffnung auf eine gerechtere Welt ohne Krieg und soziale Schieflage. Die zwei Hauptakteure der Tragödie sieht Klaus Gietinger zum einen in Waldemar Pabst, deutscher Offizier, politischer Organisator und nicht zuletzt Waffenhändler. Nach dem Ersten Weltkrieg und dem in der Novemberrevolution von 1918 erfolgten Sturz der deutschen Monarchie war er im Januar 1919 als Erster Generalstabsoffizier der Garde-Kavallerie-Schützen-Division an der Niederschlagung des sogenannten Spartakusaufstands beteiligt. Im Rahmen dieser Kämpfe wurden am 15. Januar Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg, die Anführer des Spartakusbundes und Gründungsinitiatoren der KPD, von der Wilmersdorfer Bürgerwehr gefangengenommen und Waldemar Pabst im Eden-Hotel übergeben. Dort verhörte er beide persönlich und ließ sie anschließend ohne Gerichtsurteil erschießen.

Die zweite Schlüsselrolle spielte Gustav Noske, der erste sozialdemokratische Minister mit der Zuständigkeit für das Militär in der deutschen Geschichte. Waldemar Pabst schrieb am 26. Juni 1969 in einem Brief:

„Tatsache ist: Die Durchführung der von mir angeordneten Befehle (…) ist erfolgt, und dafür sollten diese deutschen Idioten Noske und mir auf Knien danken (…) Dass ich die Aktion ohne Noskes Zustimmung gar nicht durchführen konnte (mit Ebert im Hintergrund) und auch meine Offiziere schützen musste, ist klar. Aber nur ganz wenige Menschen haben begriffen, warum ich nie vernommen oder unter Anklage gestellt worden bin, und warum die kriegsgerichtliche Verhandlung so verlaufen ist, Vogel aus dem Gefängnis befreit wurde, usw. Als Kavalier habe ich das Verhalten der damaligen SPD damit quittiert, dass ich 50 Jahre lang das Maul gehalten habe über unsere Zusammenarbeit. Die Saukerle vom Spiegel, Stern hätten gerne herausbekommen, wer alles hinter unserer Aktion gestanden hat.“

Bei den Feierlichkeiten zur Novemberrevolution 2018 in Berlin räumte Andrea Nahles denn auch ein:

„…dass Gustav Noske seine Hände beim Mord an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht im Spiel hatte, ist wahrscheinlich.“

Am 12. Februar 1919 veröffentlichte „Die Rote Fahne“ auf ihrer Titelseite einen Artikel mit der Schlagzeile „Der Mord an Liebknecht und Luxemburg. Die Tat und die Täter“. Der Autor, Rosa Luxemburgs Vertrauter und Lebensgefährte Leo Jogiches, widersprach der offiziellen Version und schilderte, was er über die beiden Morde herausgefunden hatte. Und das kam laut Klaus Gietinger schon sehr nah an die Wahrheit heran. Jogiches wurde am 10. März 1919 „auf der Flucht“ erschossen.

Liebknecht und Luxemburg waren mythische Figuren

Tief und detailliert beschreibt Klaus Gietinger in seinem Vortrag die Vorgänge und Hintergründe der Nacht des 15. auf den 16. Januar 1919, von dem „auf der Flucht erschossen“ im Fall von Karl Liebknecht bis zu dem Mord an Rosa Luxemburg und der anschließenden, menschenverachtenden „Entsorgung“ der Leiche im Landwehrkanal. Keiner der Beteiligten wurde je ernsthaft zur Rechenschaft gezogen, alles wurde vertuscht und unter den Teppich gekehrt.

Liebknecht und Luxemburg hatten politisch keinen riesigen Einfluss, erläutert Klaus Gietinger in der anschließenden Diskussion, beide waren für ein anderes Deutschland, unbedingt gegen Krieg und für die Revolution. Aber sie waren mythische Figuren, beherrschten die Macht der Sprache und gaben vielen Menschen Hoffnung. Rosa Luxemburg wurde von ihren Mördern „gefährlicher als jede Waffe“ eingestuft. Ob die weitere Entwicklung in Deutschland ohne diese Morde anders verlaufen und die Spaltung von SPD und KPD nicht so schwerwiegend gewesen wäre?

„Spekulation“ meint der Autor, und Charly Schweizer warnt vor den nächsten zehn Jahren: „Wir sind auf dem Weg in einen neuen Faschismus, jetzt gilt es aufzustehen und gemeinsam laut zu werden und sich zu wehren“. Ein Diskussionsteilnehmer sah ausbleibende Erfolge aus dem linken politischen Lager in den vielen zersplitterten Gruppen, die sich zu sehr mit sich selbst beschäftigen und in komplizierten Detaildiskussionen aufreiben, anstatt gemeinsam für die wichtige Sache aufzustehen. „Es ist schwierig, den Hintern der Leute hochzubringen“ beklagt ein weiterer Redner, „bei der momentanen Situation in Europa können wir uns den Luxus aber nicht leisten, nichts zu tun, weil wir frustriert sind“ war die Antwort. Zustimmung erfuhr der Beitrag, dass man „besser kämpft, wenn man weiß, für was man kämpft und nicht gegen was“. Und tatsächlich gebe es ja auch Beispiele, die hoffen lassen: der Ausstieg aus der Atomkraft oder die vielen Menschen die sich tagtäglich weiter um Flüchtlinge kümmern und so Menschlichkeit leben. „Hut ab vor all diesen Menschen“.

Wenn Klaus Gietinger zu einer Veranstaltung kommt, dann ist das mittlerweile wie der Besuch eines alten Freundes, auch dann, wenn sich viele etwas weniger „Power Point“ und dafür mehr Gietinger gewünscht hätten. Die Aufforderung, nicht zuzusehen und die Hoffnung nicht aufzugeben, ist aber unmissverständlich bei allen Besuchern angekommen.