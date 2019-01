Geschenke unterm Hammer kommen der Tafel zugute

Jeder kennt sie – Weihnachtsgeschenke der lieben Verwandtschaft oder Bekannten, die man eigentlich gar nicht braucht, die in irgendwelchen Schrankfächern verschwinden. Wer damit Gutes tun möchte, der kann sich an der Aktion „Geschenke unterm Hammer“ beteiligen: Angelika Fotiadis und Nicole Hansen starten einen zweiten Anlauf, um mit dem Erlös solcher Geschenke die Lindauer Tafel zu unterstützen. Die Auktion beginnt am Sonntag, 6.Januar, um 14 Uhr im Gemeindeheim der Versöhnerkirche in Zech.Jeweils 20 Prozent des Erlöses fließen dann an die Caritas als Trägerin der Tafel. Loswerden kann man alle Geschenke, die mindestens ungefähr zehn Euro wert sein. Auch ein Kuchenverkauf ist geplant.