Geschafft: Der „Monte“ Fachabitur ist erklommen

Ihre Abiturzeugnisse in den Ausbildungsrichtungen Gestaltung, Sozialwesen, Technik, Wirtschaft und Verwaltung, dazu eine Rose und viele schöne Worte haben 146 Absolventen der FOS-BOS Lindau in einem feierlichen Festakt überreicht bekommen. Oberstudiendirektor Dietmar Bauer und sein ständiger Vertreter Timo Eckert gratulierten insgesamt 115 Schülern zur Fachabiturprüfung und damit zum Erwerb der Fachhochschulreife sowie 31 Schülern zur Hochschulreife, davon 18 Schülern zur allgemeinen Hochschulreife, da sie auch die nötigen Kenntnisse in einer zweiten Fremdsprache erworben nachgewiesen haben.

„Wähle einen Beruf den du liebst“

„Für mich als Schulleiter gibt es nichts Schöneres, als in ihre glücklichen Gesichter zu blicken“, sagt Bauer und betont, wie stolz er sei, dass auch im neuen Zweig Gestaltung erstmals Abiturzeugnisse verteilt werden. „Es gibt ihn also wirklich, er ist kein Phantom“, spielt er auf die Startschwierigkeiten an. Er dankte den Eltern, die neben den Schülern die wichtigsten Partner der Lehrer seien. „Sie haben unterstützt und motiviert, geschoben und getröstet, mitgefiebert und mitgebangt.“

Für das Erreichen des Ziels wählte Bauer die Metapher einer Bergwanderung – zwischen blauer und schwarzer Route. „Für Ihren Gipfelsturm haben Sie gutes Proviant mitgebracht, und dennoch gab es Momente, in denen sie gezweifelt haben, ob Sie auf dem richtigen Weg zum richtigen Ziel sind“, sagt Bauer. „Heute haben Sie den Gipfel des Monte Abitur und Fachabitur erklommen und sehen, dass er richtig ist.“

Mit den Worten von Konfuzius „wähle einen Beruf, den du liebst, dann brauchst du keinen Tag im Leben mehr zu arbeiten“, übergibt er an Landrat Elmar Stegmann, der den Absolventen Respekt und Hochachtung vor ihrem Fleiß, ihre Ausdauer und ihren Durchhaltevermögen zollte. „Glückwunsch zum Etappenziel. Sie haben den Grundstein für Ihr Berufsleben gelegt“, sagte er. Bildung sei Persönlichkeitsentwicklung und erleichtere es, seinen Platz im Leben zu finden.

„Man hat mir gesagt, ich soll die Lobeshymne an die Lehrer kurz halten“, sagt Schülersprecher Semih Limberger. „Also: Danke!“ Dafür erntete er fröhlichen Beifall. Sie, also Schüler hätten mit großen Herausforderungen zu kämpfen gehabt, und wenn es nur darum ging, mit neuem Lehrplan das richtige Klassenzimmer oder den richtigen Lehrer zu finden. Für viele seien dann zwischen Verzweiflung und Mut im Mai die Abi-Prüfungen sehr überraschend gekommen.

Schöne Worte an die Absolventen findet auch Susi Prinz vom Elternbeirat: „Wir sind so stolz auf Euch. Verwirklicht Eure Träume und Ziele.“ Polizeichefin Sabine Göttler, die als Schulpatin die Zeugnisverleihung seit zehn Jahren begleitet, gibt den Schülern Mutworte auf den Weg: „Lassen Sie nie zu, dass die Gleichgültigkeit über Sie siegt. Bleiben Sie offen und kritisch.“ Studiendirektor Timo Eckert hält den Dank an die Lehrer etwas ausführlicher als der Schülersprecher und sagt: „Vielen Dank“. Ansonsten verweist er an den Philosophen Cicero, der gesagt habe: „Fang nie an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen.“

Die Besten

Wie in jedem Jahr gibt es eine Bestenliste der Schüler, die mit einem Schnitt von 1,9 und besser das Fachabitur oder das Abitur erreicht haben. Dies sind: Iris Bader, Luca Gallina, Hannah Wolkezetter, Monja Oberhofer, Sonja Oberhofer, Jenna Rief, Veronika Sutter, Till Deschler, Christian Immler, Lukas Hanisch, Emily Holzfurtner, Lucas Satzger, Domenic Ehrle, Julian Hartmann. Monja Oberhofer wurde zudem mit dem Sonderpreis als beste Absolventin im Zweig Wirtschaft und Verwaltung ausgezeichnet. Martin Öfner vom Schulpartner Volks- und Raiffeisenbanken im Landkreis Lindau überreichte ihr den Preis. Die grandiose Schul-Band schloss die Veranstaltung mit „Holiday“, der Allgäuer Punkrockband Empty Sheet – eine Rockhymne, gespielt für junge Menschen, die wirklich alles andere sind als empty sheets, also leere Blätter.