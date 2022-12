„Geschäftsreise“ geplatzt: Bundespolizei entdeckt falsches Visum

Die Bundespolizei hat am Sonntag bei der Kontrolle eines Fernreisebusses bei einem malawischen Staatsbürger ein gefälschtes Visum entdeckt. Die Beamten lieferten ihn daraufhin in Zurückweisungshaft ein, wie die Polizei berichtet. Der vermeintliche Geschäftsreisende war Lindauer Bundespolizisten am Grenzübergang Hörbranz (BAB 96) als Passagier eines Fernreisebusses aufgefallen, heißt es in der Mitteilung. Der Fernreisebus war demnach auf der Route Rom-Frankfurt unterwegs. Das Visum des Mannes habe der Überprüfung der Beamten letztlich nicht standgehalten.

Der 23-jährige Busreisende wies sich demnach gegenüber den Beamten mit seinem gültigen Reisepass und einem norwegischen Visum der Kategorie C aus. Das Dokument sei für eine Einreise und eine sechstägige Aufenthaltsdauer im Schengenraum ausgestellt worden. Die Beamten recherchierten, dass das Visum aufgrund eines Geschäftstermins in Italien erteilt worden war, so der Bericht weiter.

Internetrecherche entlarvt falsches Datum eines Firmenevents

Der Reisende hatte demnach außerdem ein Rückflugticket für den 15. Dezember bei sich. Allein mit dieser geplanten Aufenthaltsdauer hätte der 23-Jährige seine erlaubte Aufenthaltsdauer um zwei Tage überschritten.

„Bei der Befragung durch die Polzisten verstrickte sich der 23-Jährige zusehends in Widersprüche und gab schließlich zu, gar keinen beruflichen Termin wahrgenommen zu haben“, schreibt die Polizei. Durch Internetrecherche hätten die Beamten zudem herausgefunden, dass das zuerst angegebene Firmenevent bereits Mitte November stattgefunden hatte.

Weil das Visum nur aufgrund falscher Angaben bei der Antragsstellung erteilt worden war, annullierten die Beamten das Dokument. Der Malawier erhielt infolgedessen Anzeigen wegen versuchter unerlaubter Einreise und Visumserschleichung, so der Bericht weiter. Die Bundespolizisten führten den jungen Mann am Sonntagvormittag beim Amtsgericht Kempten vor und lieferten ihn anschließend in die Abschiebehaftanstalt Eichstätt ein, von wo aus er später in sein Heimatland zurückgewiesen werden soll.