Geschäftsleute wollen keine Sperrpfosten in Seitengassen

Die versenkbaren Poller seien sinnvoll, aber auf die Sperrpfosten in Seitengassen sollte die Stadt besser verzichten. Das schreibt der Vorstand der Interessengemeinschaft „Zukunft Insel“ in einer Pressemitteilung.

Zukunft Insel begrüßt demnach die Inbetriebnahme der Poller, um die Zahl der Autos in der Fußgängerzone zu begrenzen. Seit der Inbetriebnahme sei spürbar, dass viel weniger Autos in der Maximilianstraße und Cramergasse fahren. Dabei solle es die Stadt aber erst belassen: „Wir vertreten jedoch die Auffassung, dass man vorerst auf ein übereiltes Aufstellen von Sperrpfosten in den Seitengassen verzichten sollte“, schreibt Zukunft Insel.

Stadtrat und Verwaltung sollten ein Jahr abwarten und die Zeit vor allem dazu nutzen, um die Meinung von Hausbesitzern, Anwohnern, Geschäftsleuten, Gastwirten und Vermietern von Ferienwohnungen einzuholen, mit denen bisher niemand gesprochen habe. Denn Anwohner, die nachts in den Urlaub aufbrechen, oder ihren Wocheneinkauf einschließlich Getränkekisten heimbringen, bräuchten eine Zufahrtmöglichkeit auch außerhalb der offiziellen Zeiten. Da es sich um Ortskundige handle, könnten die Seitengassen nutzen, wo es bisher keine Poller gibt.

Frühmorgens oder am späten Abend brächten zudem Geschäftsleute Waren in ihre Läden. Dafür in jedem Fall Sondergenehmigungen einzuholen, brächte erheblichen Aufwand für Betroffene und Verwaltung, warnt Zukunft Insel. Das Absperren mache den Bereich wenig attraktiv zum Wohnen und zum Erhalt einer Arztpraxis.

Zukunft Insel verweist auf den absehbaren Wandel auch in Lindaus Innenstadt nach Ende der Pandemie. Vor dem Hintergrund sollte der Stadtrat vor Jahren getroffene Beschlüsse hinterfragen. Und dies am besten im Dialog mit den Betroffenen. Deshalb sei ein Jahr Erprobung sinnvoll, um erst danach über die Pfosten in Seitengassen zu entscheiden.