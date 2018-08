Geschäfte trotzen hohen Temperaturen

Nicht nur die Badestrände sind bei der Hitze voll. Auch in den Einkaufsstraßen der Insel tummeln sich Radfahrer, Paare, Rentner und Familien. Trotzdem: Zur Mittagshitze sind die meisten Geschäfte leer. Dafür kommen die Kunden morgens und abends, wodurch der Umsatz der meisten Läden gleich bleibt oder sich sogar noch steigert. Jedoch nicht bei allen.

„Die Leute können einfach nichts mehr essen, nur Wasser läuft ohne Ende – bei uns raus und bei den Kunden wieder rein“, sagt der Inhaber von „Straßers Essbahnhof“, Hermann Straßer, lachend. Seit Anfang Juli machte der Imbiss 15 Prozent weniger Umsatz als im Vorjahr. Im Mai und April sei es aber gut gelaufen und der Essbanhof habe sogar 15 Prozent mehr Umsatz gemacht, als im Jahr zuvor. Straßer nimmt die Entwicklung allerdings gelassen: „ Ich bin seit 45 Jahren in dieser Branche und kenne das Auf und Ab. Ich habe volles Vertrauen, dass diese Saison noch genau so gut werden wird, wie letztes Jahr“, meint er.

Für Adriala Smoradova, die Geschäftsleiterin des Cafés „il Cappuccino“ war der Sommer hingegen durchweg ein voller Erfolg. Im Vergleich zum Vorjahr habe das Café 50 Prozent mehr Umsatz gemacht. Auch Thomas Graf, Inhaber des „Kiosk zum Römerbad“, kann sich über die Hitze, zumindest im Hinblick auf die Kaufkraft, nicht beschweren. „Wir haben ungefähr 30 Prozent mehr Umsatz als im Vorjahr gemacht, trotz des Mittagslochs“, schätzt Graf. Das liegt seiner Meinung nach vor allem daran, dass sein Kiosk sowohl die Touristen beim Hafenspaziergang, als auch die Besucher des Römerbades bedient. Die Auswirkungen der Mittagshitze bemerkt auch Oberkellner Matthias Reis vom „Gasthaus Zum Sünfzen“: „Zu dieser Zeit ist es den Gästen bei den Tischen auf der gegenüberliegenden Straßenseite trotz Sonnenschirmen einfach zu heiß“. Abends ist das Gasthaus jedoch genau so gut besucht, wie die Jahre zuvor. „Aber natürlich haben wir mehr zu tun, wenn es bewölkt ist“, sagt Reis.

Mit guter Laune durch die Hitze

Auch Enrico Klann, Inhaber des Cafés Schreier an der Hafenpromenade, berichtet, dass während des Tages weniger los ist, „aber dafür kommen abends mehr Leute“. Trotzdem sei sein Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um sieben bis acht Prozent gestiegen. „Für uns ist es eine gute Saison“, bestätigt auch Thomas Presser, der Inhaber der Eisdiele „La Gelateria“ in der Lindauer Fußgängerzone.

Eva Altemöller, die neben dem „Gutenberg-Laden“ und dem „Museums-Laden“ noch drei weitere Buchhandlungen auf der Insel besitzt, hat aufgrund der Hitze vor allem Mitleid mit den Bauern, über weniger Kunden kann sie sich nicht beklagen. „Aber natürlich merke ich, dass sich die Leute eher in den Läden aufhalten, wo es durchzieht“. Um die schwitzende Kundschaft aufzuheitern stellt sie überall Ventilatoren auf, mit dem Hinweis, sich kostenlos davorstellen zu dürfen. „Die Leute machen Fotos davon und haben gleich wieder ein Lächeln auf den Lippen“, sagt Altemöller.

Über die vielen Sonnenstrahlen der letzten Wochen freut sich auch Bernhard Thyson, Inhaber von „Hüte&mehr“: „So ein Geschäft, wie ich es habe, hängt vom Wetter ab. Wenn der Sommer kalt ist, verkaufe ich keine Hüte, wenn der Winter warm ist, braucht kaum jemand eine Wintermütze“, sagt Thyson. Viele der „Hüte&mehr“-Kunden kommen vor allem bei hohen Temperaturen auf Empfehlung ihres Hautartzes in das Fachgeschäft. Außerdem seien Kopfbedeckungen in den vergangenen vier Jahren generell wieder mehr in Mode gekommen, meint Thyson. Neben Hüten sind bei den hohen Temperaturen auch Badeschuhe sehr begehrt. Diese musste Elisabeth Fuchs, die Filialleiterin des Schuhgeschäftes „Shoe Town Werdich“, sogar noch nachbestellen. „Im vorherigen Jahr wurde allerdings mehr geschlossene Ware verkauft, die auch einfach in einem höheren Preissegment liegt“, sagt Fuchs

Auch in den meisten Bekleidungsgeschäften sind die Sommerkollektionen fast ausverkauft. Etwa beim Männermodengeschäft „Rau“, wie Inhaber Harald Rau erzählt. Das Erfolgsrezept des Ladens seien sowohl die jährlich widerkommenden Stammkunden, als auch die Klimaanlage und die Sortimentauswahl. „Wir haben gezielt leichte Ware aus Leinen nachbestellt und dafür gesorgt, dass die Winterware später kommt“, sagt Rau. So konnten sie ihren Umsatz im Sommer um etwa fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr steigern. Auch die Ständer mit dem Sommersortiment in den beiden Läden „Benetton“ und „Adenauer&Co“ von Karin Gsell sind so gut wie leer. Allerdings hätten die Kunden bei der Hitze weniger Laune, die aktuelle Winterkollektion anzuprobieren, meint Gsell. Grundsätzlich konnte sie aber beobachten: „Der Kunde, der kommen will, kommt einfach zu anderen Zeiten, zum Beispiel morgens oder gegen Abend.“