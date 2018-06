Gesangsklasse gibt Konzert der besondern Art

Eine exquisite Faschingsgaudi ist ein Konzert der Lindauer Musikschule im Gewölbesaal des Hospitals gewesen. Schüler der Gesangsklasse von Regina Kuhn gaben einen augenzwinkernden Einblick in den Alltag ihres Unterrichts.

Das abwechslungsreiche Programm wurde eröffnet mit dem „Frühlingsstimmenwalzer“ von Johann Strauß (Sohn). Lara Graf beeindruckte als exaltierte Gärtnerin mit intonationssicherem Vortrag und enormer Stimm-Power, am Klavier einfühlsam begleitet von Heike Grimmel.

Nach Paris entführten zwei charmante Szenen mit Sebastian Dix, der als verliebter Tourist im deutschen Touristen-Outfit und als Straßenmusiker mit Gitarre, Zigarette im Mundwinkel und französischem Akzent das Publikum singend zum Schmunzeln brachte. Das Lindauer Lehrerehepaar Sabine und Xaver Fichtl zoffte sich als Annie und Frank beim vergnüglichen Duettstreit „Anything You Can Do“.

Dass auch Liebeskummer ein Thema im Gesangsunterricht ist, demonstrierte Lilli Plieninger als schniefende Heulsuse in einer barocken Arie. Ihr komödiantisches Talent zeigte sie auch beim kecken Vortrag von Max Raabes „Rinderwahn“ im Milka-Kuh-Kostüm. Maria Kuhn überzeugte als autistisches Gollum mit „Gollum’s Song“ und als aufgedonnerte Diva, die mit herrlich schrägem Kreischen ihre Duettpartnerin Lilli Plieninger nicht aus der Ruhe bringen konnte.

Ein Medley von Papptüten

Johanna Lay verpackte mimisch gegensätzliche Gemütszustände in ein unterhaltsames Medley unter selbstbemalten Papptüten. Napoleons gefallene Soldaten ließ Willi Heinrich, unterstützt von Heike Grimmel am Klavier, in einer gruseligen Ballade von Carl Loewe bedrohlich aufmarschieren. Lucy Fechner traf als nymphomanische Hausfrau mit Lockenwicklern und Bademantel in „Bring on the Man“ den passenden Tonfall. Nach einer famosen Puccini-Einlage als bügelndes Heimchen schmachtete Lara Graf beim Duett „Something Stupid“ erfolglos ihren genervten Mitsänger Rolf Beutelspacher an.

Als blau geschminkter Flaschengeist aus dem Film „Aladdin“ verblüffte Vivian Stock gleichermaßen mit Gesangs- und Zauberkünsten. Am Klavier assistierte wie bei den meisten Beiträgen Regina Kuhn, die auch humorvoll durch das Programm führte.

Am Ende zelebrierten Sebastian Dix als schüchterne Pamina und Charly Grübel als rachsüchtige, koloraturenschleudernde Königin der Nacht eine umwerfend komische Travestieszene, die das Publikum zu begeistertem Beifall hinriss.