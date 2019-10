Gerhard Ecker sitzt wieder im Bezirkstag

Wie der Bezirk Schwaben in einer Pressemitteilung schreibt, ist bei der jüngsten Sitzung des Schwäbischen Bezirkstags Gerhard Ecker als neues Bezirkstagsmitglied vereidigt worden. Er tritt die Nachfolge des Augsburgers Wolfgang Bähner (SPD) an, der sein Amt als Bezirksrat aus persönlichen Gründen niedergelegt hatte. Zur Vorsitzenden der SPD-Bezirkstagsfraktion wurde aus den Reihen der SPD die Memmingerin Petra Beer bestimmt. „Erfreulicherweise bringt Dr. Ecker bereits viel Erfahrung in der Bezirkstagsarbeit mit“, sagte Bezirkstagspräsident Martin Sailer bei der Vereidigung des „neuen alten“ Bezirksrates: Der Lindauer Oberbürgermeister gehörte dem Gremium bereits von 2013 bis 2018 an.