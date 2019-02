Gerhard Ecker dankt Flüchtlingshelfern

Mit einem Empfang hat die Stadt Lindau das ehrenamtliche Engagement zahlreicher Lindauer für Geflüchtete gewürdigt. OB Gerhard Ecker hatte die Ehrenamtlichen ins Alte Rathaus eingeladen, um ihnen für ihre wichtige und wertvolle Arbeit zu danken und sich mit ihnen zwanglos unterhalten zu können.

„Die Bilder aus dem Mittelmeer, das Geschachere um Aufnahmequoten und das Verhalten einiger Staaten, die lediglich von den Vorteilen eines geeinten Europas profitieren wollen, ohne die Lasten mitzutragen, sind der europäischen Tradition der letzten Jahrzehnte fremd und gar nicht würdig“, sagte Ecker. „Sie setzen sich, teilweise seit Jahren, für Menschen ein, die sich vor Gewalt, Krieg und Verfolgung in Sicherheit bringen konnten“, wandte er sich an seine Gäste und fuhr fort: „Wir haben eine, zumindest menschliche, Verpflichtung und Aufgabe, den zu uns Kommenden zu helfen.“ Ecker verschwieg dabei nicht, dass es auch Fehlverhalten einzelner Geflüchteter gab und gibt, „bis hin zu verabscheuungswürdigen Straftaten. Dem gegenüber steht aber, wie bei allen Bevölkerungsgruppen, die große Mehrzahl jener, die rechtschaffen und anständig hier leben wollen“, so der Oberbürgermeister, „zumeist in der Hoffnung, eines Tages in ihre Heimat zurückkehren zu können“. Er mahnte aber auch jene, „die nur kritisieren oder, schlimmer noch, ihr eigenes politisches Süppchen zu Lasten der Schwächsten kochen wollen“, sollten besser mit anpacken, „dann stünden wir besser da“. Stattdessen aber würden einige aus niederen Beweggründen die Gesellschaft radikalisieren, eine Entwicklung, die auch nicht vor den Toren Lindaus haltmache.

Ecker lobte, die Arbeit der Ehrenamtlichen als ein Zeichen der Menschlichkeit für eine demokratische und vielfältige Gesellschaft. Dafür wollte sich Ecker und die Stadt mit diesem Empfang bedanken. Für die Einladung bedankte sich wiederum Gisela Jobst, seit vielen Jahren in Flüchtlingsfragen engagiert, im Namen aller Gäste.