Gerangel im Kampf um den Titel

Endspurt am Samstag auch in der Fußball-Kreisliga B4. Nur selten gestaltete sich in dieser Spielklasse der abschließende Spieltag in den vergangenen Jahren so spannend wie diesmal. Gleich vier Klubs können noch den Meisterwimpel holen oder die Relegation erreichen.

Nachdem der SV Ettenkirch in der Saison 2014/15 knapp vor der SGM Hege/Nonnenhorn/Bodolz den Titel holte, dominierten die Spielvereinigung Lindau (2015/16) und der TSG Ailingen (2017/18) die darauffolgenden Spielzeiten und fuhren überlegen die Meisterschaft ein.

In der jetzigen Saison können, rein rechnerisch, noch vier Mannschaften den Titel holen oder auf dem Relegationsplatz finishen. Die beste Ausgangslage hat dabei der FC Kosova Weingarten (39 Punkte). Dem aktuell Tabellenzweiten genügt am Samstag im Heimspiel gegen den Tabellensechsten SV Ettenkirch ein Unentschieden – vorausgesetzt, der FV Langenargen (37) besiegt die Landesligareserve des TSV Eschach (35) zu Hause mit weniger als fünf Toren Differenz. Kaum noch Chancen auf die Meisterschaft hat die TSG Lindau-Zech (36). Dazu müsste Kosova Weingarten zu Hause verlieren und die TSG im Lindauer Derby beim TSV Oberreitnau mit mindestens drei Toren Unterschied gewinnen.

Nicht mehr direkt ins Titelrennen eingreifen kann Spitzenreiter SV Tannau (39 Punkte), der am Samstag spielfrei ist. Damit kann es zur etwas kuriosen Situation kommen, dass – sollten Weingarten und Langenargen siegen – die Tannauer, obwohl sie das beste Torverhältnis aufweisen, am Ende leer ausgehen und sich mit dem dritten Endrang begnügen müssen.