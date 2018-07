Geparktes Auto angefahren

Ein am Paradiesplatz geparktes Auto ist am Mittwoch gegen 11Uhr angefahren worden. Der Fahrzeugbesitzer hatte seinen silbernen Honda nur für etwa zehn Minuten abgestellt, meldet die Polizei. Bei seiner Rückkehr musste der Fahrzeugbesitzer feststellen, dass sein Fahrzeug in der Zwischenzeit vermutlich von einem Lkw angefahren worden ist. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 08382/9100 um Hinweise, die zur Klärung des Unfallhergangs beitragen.