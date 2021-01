Geparkte Autos stören Winterdienst

„Wir haben erhebliche Probleme beim Winterdienst im Rennerle und in der Grenzsiedlung“, sagt Danny Hemkens, Leiter des Bauhofs der Stadt. Der Grund: An den Seiten seien so viele Autos geparkt, dass die Räumfahrzeuge nicht durchkommen. Hemkens hofft jetzt auf das Entgegenkommen der Fahrzeughalter. „Wir wollen am Dienstagmorgen noch einmal einen Versuch machen“, sagt er und appeliert an alle Fahrzeughalter, Autos nach Möglichkeit auf Privatgrundstücken zu parken.