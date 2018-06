Genossenschaftsgründung wirft Schatten voraus

Ganz im Zeichen einer bevorstehenden Genossenschaftsgründung ist die Jahresversammlung des Fördervereins Hintere Insel in den Räumen der Freien Schule verlaufen. Nachdem sich die Vorstandschaft und interessierte Mitglieder im vergangenen Jahr bei Exkursionen und Vorträgen schlau gemacht hatten, konnte nun den gut 20 Anwesenden mitgeteilt werden, im laufenden Jahr die Weichen zur Gründung einer Gemeinschaft für gemeinsames Planen, Bauen und Wohnen zu stellen. Vorstand Christian Wollin wies nachdrücklich darauf hin, den Fortbestand des „Umsonst & Draußen-Festivals“ sichern zu wollen - auch nach Fertigstellung der vorgesehenen Neu-Bebauung.

Heftig diskutiert wurde auch die nach Meinung des Fördervereins unglückliche Grundstückspolitik auf der Hinteren Insel. So seien einige städtische Grundstücke und Häuser ohne Not an einen privaten Lindauer Investor gegangen, der überdies auch noch Gebäude der Bahn, wie das Übernachtungsheim und jüngst die ehemalige Bahnkantine, erworben habe, ohne dass die Stadt von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch gemacht hätte.

Die Vorstände Susanne Feuersinger, Christian Wollin und Karl-Heinz Brombeis wurden wiedergewählt, ebenso wie Schatzmeisterin Gerda Sohm. Lediglich Anja Hartlaub wurde neu als Schriftführerin gewählt, während ihre Vorgängerin Gudrun Wernicke nunmehr mit Frieder Fahrbach die Vereinskasse prüfen wird.

„Es gibt noch eine Menge zu tun, bis eine Genossenschaft steht“, meinte Vorstand Karl-Heinz Brombeis und verwies in auf zwei noch ausstehende Vorträge: Am 23. Februar stellt Cord Soehlke, Baubürgermeister von Tübingen, in seinem Vortrag „urban, gemischt, vielfältig“ die Tübinger Quartiere vor, und am 2. März referiert der gebürtige Lindauer Stefan Krieger über „Chancen, Risiken und positive Nebenwirkungen gemeinsamen Bauens“, jeweils bei freiem Eintritt um 20 Uhr im Kleinen Zeughaus. (lz)