Nachdem die letzte Generalversammlung des Musikverein Aeschach/Hoyren erst im Juni stattfinden konnte und gleich zwei Jahre umfasst hatte, kehrte mit der diesjährigen Generalversammlung mehr Normalität im Verein ein, auch wenn der Jahresrückblick auch dieses Mal eher traurig war. Konnte Vorstand Karl Messmer in früheren Jahren stets auf zahlreiche gelungene Auftritte zurückblicken, so war es dieses Mal eher eine Masse an Auftritten und Konzerten, die nicht stattfinden konnten, wie das Jahreskonzert, der Auftritt beim Funken, beim Narrenumzug und beim Kinderfest. Das Oktoberfest war für 2021 gar nicht erst geplant.

Dennoch gab es einige schöne Auftritte, wie die bei der Gartenschau oder der Sommerabendhock vor dem Vereinsheim. Die bei der Generalversammlung im Juni beschlossene Satzungsänderung wurde vom Amtsgericht letztlich abgelehnt mit der Begründung, dass das Amtsgericht dies eher als Neufassung der Satzung sähe und diese nicht entsprechend genehmigt worden sei bei der Generalversammlung. Diese stand somit bei der heutigen Versammlung vorschriftsmäßig auf der Tagesordnung und wurde in gewohnt unkomplizierter Manier und ohne Gegenstimmen vor den Mitgliedern angenommen.

Nach dem Weggang des Dirigenten Günter Bruderhofer zu Beginn der Corona-Pandemie hatten Fabian Börner und Daniel Nickel die Proben des Musikvereins geleitet, bis im Oktober mit Sven Pech endlich wieder ein neuer und erfahrener Dirigent ganz offiziell die musikalische Leitung des Vereins übernahm. Auf viele Proben konnte er indes noch nicht zurückblicken, gab es doch bislang nur eine 5-wöchige Probenphase im Herbst vergangenen Jahres und die aktuelle Probenphase seit März dieses Jahres. Er fühle sich aber sehr herzlich empfangen von allen, lobte den sehr guten Umgang untereinander und freue sich nun auf das Jubiläumsjahr.

Überhaupt ist das 150. Jubiläum des Musikvereins natürlich Thema des aktuellen Jahres mit zahlreichen Festen und Veranstaltungen, auch unter Einbindung ehemaliger Dirigenten und Musiker. Den Start macht jetzt bereits die Ausstellung „150 Jahre Musikverein Aeschach/Hoyren“, die aktuell im Vereinsheim und demnächst bei der Sparkasse in der Bregenzer Straße anzuschauen ist. Weitere wichtige Termine sind unter anderem das Lindauer Oktoberfest vom 2.– 4. September und zum Abschluss des Jubiläumsjahres das Jahreskonzert am 25. März 2023 in der Inselhalle.