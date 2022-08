Gemeinschaftsorchester musiziert im Alten Rathaus

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zu einem Sommerabendkonzert lud die Musikschule Lindau in den Saal des Alten Rathauses. Nicht zuletzt dürfte auch die Neugierde auf dieses musikalische Gemeinschaftsprojekt zwischen der Musikschule Lindau und der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu mit Sitz in Wangen der Grund gewesen sein, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer so zahlreich in den Rathaussaal strömten. War das Konzert dieses Gemeinschaftsorchesters doch das erste Projekt in seiner Art, wie Oberbürgermeisterin Dr. Claudia Alfons in ihren Begrüßungsworten vermerkte.

Die Idee dazu hatten die Dirigenten der beiden Orchester, Vinka Hauser aus Lindau und Marcus Hartmann aus Wangen. Beiden war es nach intensiver Vorarbeit gelungen, die jugendlichen Streicher des Kammerorchesters der Musikschule Lindau und des Jugendsinfonieorchesters der Musikschule Württembergisches Allgäu zu einem homogenen Klangkörper zu vereinen. Das Programm reichte von Barock über Romantik bis zu den Hits der Beatles. Emily Maier und Laura Gräber brillierten als Violinsolistinnen mit Bachs Doppelkonzert d-moll. Großer Applaus war der Dank des Publikums für dieses wunderschöne Konzert.