Gemeinsam verschiedene Sportarten ausprobieren

Bereits zum dritten Mal findet der inklusive und integrative Lindauer Kindersporttag statt. Dieses Jahr werden sich die Sportvereine am Sonntag, 29. September, auf dem Gelände des TSV Lindau präsentieren. An diesem Tag können Kinder mit und ohne Beeinträchtigungen, Fluchterfahrung oder Migrationshintergrund gemeinsam verschiedene Sportarten kennenlernen und ausprobieren.

Von 12 bis 17 Uhr stellen sich elf Sportgruppen aus der Region vor und bieten neben Vorführungen auch ein breites Angebot zum Mitmachen und Testen an. Der Tag der Inklusion und Integration wird vom Kreisjugendring Lindau in Kooperation mit der Stiftung Liebenau Teilhabe und den Sportvereinen Lindau, Oberreitnau und Schlachters veranstaltet. Bei schlechtem Wetter findet der Kindersporttag in der Turnhalle statt

Am Kindersporttag können Kinder und Jugendliche im Alter von 3 bis 18 Jahren neue Sportarten kennenlernen und ausprobieren. Neben Leichtathletik, Fußball, Trampolin, Judo und Basketball gibt es Faustball, Fechten, Einrad und vieles mehr. Außerdem gibt es Vorführungen der einzelnen Vereine, und die Kindersportschule Lindau stellt sich vor. Alle teilnehmenden Kinder bekommen eine Laufkarte und können am Ende an der großen Tombola mit vielen Sachpreisen teilnehmen. mit dabei ist auch der Lern- und Erlebnisbauernhof Karibu mit Voltigierbock und Mohrenkopfschleuder.

Tag der Inklusion und Integration

Inklusion meint die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen Leben. Auch im Sport gibt es viele Möglichkeiten für Menschen mit Beeinträchtigungen sowie Fluchterfahrung. Der Kindersporttag will zum Ausprobieren und Kennenlernen von neuen Sportarten anregen und somit die Tür zu den Sportangeboten öffnen und den Zugang erleichtern.