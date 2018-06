Gemeinsam eine heiße Sohle aufs Parkett legen

Schüler aus Lindau und Lindenberg haben gemeinsam mit Mitarbeitern der Lindenberger Werkstätten in den Mai getanzt. Die Schüler des Praxisseminars „Inklusion – gemeinsam gewinnt“ vom Gymnasium Lindenberg hatten das Praxisseminar „Inklusives Tanzkränzle“ des Valentin-Heider-Gymnasiums Lindau zum Tanzen in die Sporthalle nach Lindenberg eingeladen.

Beide P-Seminare arbeiten mit Mitarbeitern der Lindenberger Werkstätten zusammen. Während das VHG bereits im Rahmen eines Kooperationsvertrags mit dem Werk Lindau der Lebenshilfe eng zusammenarbeitet, besteht die Kooperation in Lindenberg erst seit diesem Schuljahr. In diesem ersten gemeinsamen Projekt steht im Vordergrund, miteinander Sport zu treiben und neue Sportarten auszuprobieren, schreibt das VHG in einer Pressemitteilung. „Ich freue mich schon sehr auf die gemeinsame Kanu-Abschlussfahrt auf dem Bodensee. Das ist unser Höhepunkt am Ende des Schuljahres“, sagt Emma, Schülerin des Lindenberger Praxisseminars.

Am VHG legen von Anfang April bis Mitte Juli Menschen mit und ohne Behinderung in der schuleigenen Mensa beim inklusiven Tanzkurs immer mittwochs eine heiße Sohle aufs Parkett. Dieser ganz besondere Tanzkurs soll mit einem rauschenden Tanzschulabschlussball gekrönt werden, dem „königlichen Maskenball“, der am 24. Juli im Lindauer Pfarrheim St. Josef stattfinden wird. Mit einem Kennenlernspiel zu Beginn der Stunde wurden die anfänglichen Berührungsängste schnell überwunden. Es folgte ein schwungvoller Start mit einer Aerobic-Einheit zum Warmwerden, bevor dann mit Kreistanzvariationen die Scheu gänzlich verschwunden war. Schrittkombination des Walzers wurden eingeführt und endeten schließlich in einem ausgelassen Tanznachmittag.

„Es ist beeindruckend zu sehen, wie der Umgang von Schülern und Mitarbeitern mit Behinderung immer selbstverständlicher, lockerer und freundlicher wird“, heißt es in der Mitteilung des VHG. Vorurteile und Berührungsängste würden abgebaut, es gehe um das gemeinsame Sportmachen und Tanzen.