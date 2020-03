Gemeinden markieren ihre fotogensten Orte als „Selfie-Punkt"

Als Helmut Aigner auf der Wasserburger Halbinsel spazieren geht, wundert er sich über eine seltsame Bodenplatte an der Uferpromenade. „Ich wusste nicht direkt was das ist.“ Er spricht von einer anthrazitfarbenen Platte aus Granit mit den Maßen 50 x 50cm. Auf ihr prangt ein Logo mit der Aufschrift „Selfie-Point #ECHT BODENSEE.“

Die Platte markiert laut Deutscher Bodensee Tourismus GmbH, kurz DBT, einen Punkt als besonders schöne Kullisse für ein Selfie - ein Foto von sich selbst. Die Platten sind Teil einer Marketing-Kampagne der DBT. „Es geht um die Frage, wie Instagramable mein Urlaub ist“, sagt Marketingleiterin Jennifer Frahm. Instagram ist ein soziales Netwerk, das über das Teilen von Fotos funktioniert. Deshalb bringt die DTB zusammen mit den örtlichen Tourist-Informationen von rund 30 Gemeinden seit März Selfie-Steine am nördlichen Seeufer an. Nonnenhorn und Wasserburg sind zwei davon. In der Regel tragen die Gemeinden die Kosten. „Als Einheimischer läuft man vorbei und wundert sich, warum für so einen Quark Geld ausgegeben wird", sagt Helmut Aigner.

In Nonnenhorn gibt es nur einen Selfie-Punkt. Er befindet sich auf dem Landungssteg beim Hörnle. Die Gemeinde Nonnehorn gab allerdings kein Geld dafür aus: Das Logo wurde mit Hilfe einer Schablone auf den Boden gesprüht. „Ich freue mich, dass es keine Kosten verursacht hat“, sagt Nonnenhorns Bürgermeister Rainer Krauß. Es sei eine Marketingidee, von der man schauen müsse, ob sie sich verbreite. „Ich selbst mache keine Selfies“, sagt Krauß und lacht.

In Wasserburg gibt es insgesamt vier Selfiepunkte. Allesamt für den Herstellungspreis von 89 Euro pro Stück. Die Auswahl der Orte hat Marika Kasper von der Wasserburger Tourist-Information zusammen mit ihrem Team getroffen: „Die Halbinsel war Pflicht.“ Außerdem befindet sich ein weiterer Punkt auf einer Wiese im Freibad Aquamarin. Direkt auf der Freiwiese daneben liegt eine weitere Platte: „Damit wollen wir einen Anreiz für die Statue vom Lieben Augustin schaffen“, sagt Kasper. Laut DTB sollen neben bekannten Plätzen direkt am See auch Aussichtspunkte im Umland mit den Selfie-Punkten beworben werden. Deswegen haben sich Kaspar und ihr Team dazu entschlossen, eine weitere der 42 Kilogramm schweren Platten an der Antoniuskapelle zu platzieren.

Das ist aber nicht der einzige Grund für die Selfie-Punkte. „Wir wollen in der Sprache der Jugend sprechen.“ Besucher sollen einen Anreiz bekommen, um beim Hochladen ihrer Bilder in sozialen Netzwerken den Standort zu teilen. Werbung in eigener Sache also. Für Kaspar ist das Projekt eine Herzensangelegenheit. Trotz allgemeinen Sparmaßnahmen in Wasserburg begründet sie den Schritt so: „Wir müssen jetzt einfach mit der Zeit gehen.“ Die Erlaubnis dafür habe Bürgermeister Thomas Kleinschmidt persönlich gegeben. Warum sie sich nicht für die kostenlosen gesprühten Selfe-Punkte entschieden hat? „Das ist nicht wertig, die Platten sind schöner.“ Die Verlegung der Platten hat im Übrigen der Bauhof übernommen“, erklärt Kasper. Dank ausbleibendem Winterdienst hätten die Mitarbeiter des Bauhofs dafür gerne Zeit gehabt. Die Werbekosten für die Kampagne übernimmt die DTB. Außerdem zahlt diese die Kosten für die Anlieferung.

Nach Lindau werden bisher noch keine Selfie-Platten geliefet. „Wir sind zum Start der Aktion noch nicht dabei“, sagt Carsten Holz, Geschäftsführer von Lindau-Toursismus. Denn die Steinplatten müssten vor allem verträglich für das Ortsbild sein. „Und der Denkmalschutz ist uns sehr wichtig.“ Daher will Holz auf der Suche nach geeigneten Flächen sensibel vorgehen.

Ein sensibleres Vorgehen wünscht sich auch der Wasserburger Spaziergänger Helmut Aigner. „Ich würde mir eine Gravur im Stein wünschen, die über den Hintergrund der Aktion informiert.“ Vor allem nach den Geld-Geschichten, die in Wasserburg gelaufen seien.