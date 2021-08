Weißensberg klagt gegen Lindau – So hat das Gericht entschieden

Die Gemeinde Weißensberg hatte im November 2020 gegen die Baugenehmigung der Stadt Lindau Klage eingereicht, auf deren Grundlage die Waldbesitzervereinigung Westallgäu (WBV) am Rand des Motzacher Waldes eine Hackschnitzelanlage errichten durfte.

Begründet wurde die Klage damit, dass durch die an- und abfahrenden Lastwagen mit „hohen Lärmimmissionen auf Weißensberger Gemeindegebiet“ zu rechnen sei. Es kam zur Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht Augsburg, das jetzt ein Urteil gesprochen hat.

Parallel zur Gemeinde hatten auch Bürger und Bürgerinnen aus Weißensberg gegen die Baugenehmigung geklagt, weil sie als Anrainer der Lindenstraße, Waldstraße, Mühlenstraße und Kirchstraße die „über 10 000 zusätzlichen Lkw-Fahrten pro Jahr“ durch ihr Wohngebiet nicht hinnehmen wollten.

Dies hatten sie bereits im Vorfeld durch mehr als 200 Unterschriften, die sie bei der Gemeindeverwaltung eingereicht hatten, bekräftigt und in der Folge eine Bürgerinitiative (BI) ins Leben gerufen. Da beide Kläger dasselbe Ziel verfolgten, nämlich die Baugenehmigung der Stadt Lindau aufzuheben, hatte das VG Augsburg die beiden Klagen in einer Verhandlung zusammengefasst.

Kein „übermäßiger Fahrverkehr“

Das Verwaltungsgericht hat die beiden Klagen nun abgewiesen. Dies hat das VG Augsburg in seinem 26 Seiten umfassenden Urteil, das der LZ vorliegt, unter anderem damit begründet, dass es sich bei den maximal 40 Lastwagen-Fahrten täglich „nicht um einen übermäßigen Fahrverkehr“ handelt.

Des Weiteren verweist das Gericht auf die Vorgaben der TA-Lärm (technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm) und der Verkehrslärmschutzverordnung. Demnach würden „keine gewerbegebietstypischen Verkehrsimmissionen“ vorliegen, vielmehr seien diese „im allgemeinen Wohngebiet verträglich“.

Dasselbe gelte für den An- und Abfahrtsverkehr, so das Gericht weiter. Der Immissionsgrenzwert von 59 Dezibel werde an allen Immissionsorten auf der Gemarkung Weißensberg um mindestens vier Dezibel unterschritten. Dies gehe aus der Stellungnahme des fachlichen Immissionsschutzes hervor.

Dabei sei zu berücksichtigen, dass das benachbarte Gewerbegebiet Oberhof bereits eine Vorbelastung für das betroffene Wohngebiet darstellt. Dieses Argument war unter anderem vom Anwalt der beigeladenen Partei (Waldbesitzervereinigung), Rechtsanwalt Mathias Hotz, vorgebracht worden.

Deshalb ist der Bürgermeister vom Urteil nicht überrascht

„Vom Urteil selbst bin ich nicht überrascht, es war zu erwarten“, teilte Weißensbergs Bürgermeister Hans Kern in einer kurzen Stellungnahme mit. Rechtsanwalt Christian Wehowsky von der Münchner Kanzlei Schmitz-Rathsfeld & Partner, der in diesem Fall die Gemeinde und die Bürgerinitiative vertrat, zeigte sich enttäuscht darüber, dass sich das Gericht mit „unserem Hauptangriffspunkt“, den über 10 000 Lastwagenfahrten jährlich, nur wenig beschäftigt habe, diese gar für „noch hinnehmbar“ hält.

Stattdessen habe es den Focus auf die über 500 Meter weite Entfernung zum Holzlager gerichtet, sodass die Schutzmechanismen der TA Lärm in diesem Fall nicht angewendet werden mussten. Zugleich habe das Gericht „das eigene gemeindliche Gewerbegebiet als hinreichende Vorbelastung“ in den Blick gerückt.

„Nachbarschaftliche Beziehungen“ belastet

Ähnlich wie Bürgermeister Kern bereits vor dem Einreichen der Klage das Verhalten der Stadt Lindau als „alles andere als gut nachbarschaftliche Beziehungen“ kritisierte, äußerte sich auch Rechtsanwalt Wehowsky nach dem Urteilsspruch. Das sei „nicht gerade die feine Art“, wenn bei zurechenbaren herbeigeführten 10 000 Lastwagen-Bewegungen und zusätzlichem sonstigen Betriebs-Auto-Verkehr eine Stadt wie Lindau dies „auf Kosten ihrer Umgebungsgemeinden machen kann“.

Wir sind über die Entscheidung des VG Augsburg und über die Haltung der Stadt Lindau sehr enttäuscht. Die Specher der Bürgerinititative

Weitaus größer ist der Frust bei der Bürgerinitiative. „Wir sind über die Entscheidung des VG Augsburg und über die Haltung der Stadt Lindau sehr enttäuscht“, schreiben deren Sprecher und Mitkläger, Heiner Unglaub und Jutta Scheuerlein. Das Gericht habe sich „formal an der Grenzwertberechnung für Allgemeine Wohngebiete/Mischgebiete orientiert und weniger die tatsächliche Betroffenheit der Menschen in einem faktisch reinen Wohngebiet berücksichtigt“.

Zusammen mit den Lkw-Fahrten zur benachbarten Erddeponie (Anm. d. Red.: direkt neben der Hackschnitzelanlage) komme es schon jetzt zu einem „unerträglichen Pendelverkehr von Schwerlastern in der Kirchstraße und Lindenstraße, und das im Viertelstundentakt“.

Auch die Lindauer Kreisgruppe des Bund Naturschutz (BN) hatte sich von Anfang an gegen das Projekt „Hackschnitzelanlage mit Holzlagerplatz am Motzacher Wald“ ausgesprochen. Nach Bekanntwerden der Baugenehmigung warfen die Naturschützer in einer Pressemitteilung der Stadt Lindau vor, „ein weiteres Mal Fakten zu schaffen, ohne die betroffenen Bürger und Bürgerinnen oder Umweltverbände einzubeziehen“.

Dabei verwies der BN insbesondere auf den „ungeeigneten Standort aufgrund der Verkehrsbelastung für die angrenzenden Bewohner und der Gefahr einer Ansiedelung weiterer Gewerbetreiber“.

Keine Berufung gegen das Urteil

Weder die Gemeinde Weißensberg noch die Bürgerinitiative wollen gegen die Entscheidung des VG Augsburg Berufung einlegen – vermutlich auch deswegen, weil die Erfolgschancen einer Beschwerde beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in München eher gering sind. In seiner Stellungnahme für die LZ schreibt Hans Kern kurz und bündig: „Ich bin meiner Pflicht als Bürgermeister nachgekommen. Damit ist der Fall erledigt.“