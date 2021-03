Gemeinde Achberg klagt gegen ehemaligen Kindergartenträger

Der Bauernhofkindergarten

Fast zehn Jahre ist es her, dass in Achberg die Idee entstand, einen Bauernhofkindergarten zu gründen. Für den „Lernort Bauernhof“ sollten ein Stall und das Gartengelände der Familie Strodel umgebaut werden. Der Gemeinderat stimmte damals ohne Gegenstimme für die Idee, den ersten Bauernhofkindergarten in Baden-Württemberg umzusetzen. Im Oktober 2012 eröffnete der Kindergarten mit dem Verein „Mit Pferden stark machen“ als Träger. Zum Konzept gehört das Pflanzen und Ernten von Gemüse ebenso, wie die Arbeit mit Tieren. Durch den integrativen Ansatz sind auch Kinder mit Behinderung im Verein willkommen. Nachdem der Verein „Mit Pferden stark machen“ nach Memmingen gezogen ist, hat im April 2018 der eigens dafür gegründete neue Verein „Naturkinder Achberg“ die Trägerschaft übernommen. Der Bauernhofkindergarten wurde von der Gemeinde Achberg zu hundert Prozent in die Bedarfsplanung aufgenommen.