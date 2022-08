Gelungenes Sommerfest des Kreisverbands der Grünen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 23. Juli fand ein großes Sommerfest vom Kreisverband der Grünen in der Katzenmühle in Scheidegg statt. Eigentlich sollten 40 Jahre Grüne im Landkreis Lindau schon vor 2 Jahren gefeiert werden, was jedoch wegen Corona verschoben wurde. Nach Regen bis zum Mittag klarte das Wetter nun auf, so dass Sonne und angenehme Wärme die Feier mit Musik, Tanz, Ansprachen und Erinnerungen begleiteten.

Thomas Gehring, Landtagsabgeordneter aus der Region und zweiter Vizepräsident des Bayerischen Landtags, gratulierte zur langen und erfolgreichen Geschichte des Kreisverbandes mit sehr guten Wahlergebnissen und Akzeptanz vor Ort sowie fester Verankerung im Kreistag als mittlerweile zweitgrößter Fraktion.

Als von Beginn an Beteiligte erinnerten Hajo Stoll an die Anfänge der Grünen im Bund und Werner Lettmaier an die Auseinandersetzungen um die geplante Autobahn A 98, die durch das schöne Hinterland, insbesondere das Degermoos, über Kempten bis nach München führen sollte und so wesentlich zur Gründung des Kreisverbands beitrugen. Maria Kempter aus Heimenkirch informierte über die Aktivitäten der jungen Grünen im Landkreis und Sibylle Gasch ließ berührende Momente aus Sicht der Frauen bei den Grünen aufleben.

Die Vorarlberger Jazz-Gruppe um Klaus und Sabine Raidt erfreute abschnittweise mit erstklassiger Musik und stimulierte die Feiernden zu ausdauerndem Tanz. Zusammen mit lebhaftem Austausch bei gutem Essen und der idyllischen Umgebung wird das harmonische Zusammensein in guter Erinnerung bleiben.