Gelungener Wiedereinstieg für Dennis Hussner

Nach einem Schlüsselbeinbruch im Frühsommer und einer langen Verletzungspause kann sich Dennis Hussner vom Lindauer Mountainbike-Team „Tomotion Racing by black tusk“ über eine erfolgreiche Rückkehr ins Renngeschehen freuen: Am vergangenen Wochenende stand er in Neukirchen und Frankenfels gleich zweimal auf dem Treppchen. Sein Teamkollege Martin Schätzl holte sich in Frankenfels in der Hobbyklasse den Gesamtsieg.

Überhaupt war es laut Pressemitteilung für den Lindauer Rennstall ein sehr erfolgreiches Rennwochenende. Danièle Troesch beendete ihre Mountainbike-Rennsaison 2018 mit dem Altersklassen-Sieg bei einem ihrer Lieblingsrennen: dem Ultra Raid de la Meije in südfranzösischen Villar d‘Arêne. In Hirschberg-Leutershausen verpasste Nils Könsgen beim Odenwald Bike Marathon nur ganz knapp den Sieg.

Als Führungsfahrer für den MTB-Nachwuchs im Einsatz

Beim Charity-Rennen Viactiv MTB Rhein Main Cup nahmen Max Friedrich und Jos van Sterkenburg nicht nur selbst am Rennen teil, sondern waren auch als Führungsfahrer für die Kinder- und Jugendrennen aktiv. Als einziger U17-Teilnehmer sicherte sich hier Jos van Sterkenburg vom Tomotion-Rennstall bei den Männern einen guten Mittelfeldplatz. Friedrich, der mit seinem Label Maxalami in den vergangenen drei Wochen neun Messetage absolviert hatte, konnte sich bei den Lizenz-Herren am Ende auf den sechsten Rang platzieren.