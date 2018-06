Gelungener Start in die neue Saison

Mit einem doppelten Klassensieg ist Richard Rein in seine Bergrennsaison 2018 gestartet. Er gewann am vergangenen Samstag im Vorarlbergischen Damüls beim 12. Internationalen Bergrennslalom des RRCV (Renn- und Rallyeclub Vorarlberg) auf seinem Ford Capri die Klasse der Historischen Fahrzeuge 1975-1992. Leistungsstarke Mitbewerber waren ihm dicht auf den Fersen, wie beispielsweise ein Renault 5 Turbo, ein Honda CRX und ein Porsche 924 GT Turbo.

Mit nur rund 190 PS unter der Haube musste sich Richard Rein schon lang machen, um am Ende die Nase vorn zu haben. Und dies trotz Leitplankenkontakt im dritten Lauf. Der Rennsonntag spannte die Piloten bis kurz vor ihrem Start auf die Folter, ob die Rennläufe unter trockenen oder nassen Bedingungen stattfinden werden. Das Wetter hielt und bis auf ein paar einzelne Tropfen absolvierten die Fahrerinnen und Fahrer auch an diesem Tag ihre Wertungsläufe auf trockener Strecke. Erneut entbrannte ein spannender Kampf zwischen Richard Rein auf Ford Capri und Christoph Schuler aus Österreich auf Renault 5 Turbo.

Im einen Lauf war Rein schneller, im anderen Schuler, es ging bis zum 4. Lauf um jedes Hundertstel. Zusammengezählt wird zum Schluss und da hatte Rein mit vier Zehntel Vorsprung wieder die Klasse der Historischen Fahrzeugen 1975-1992 für sich entschieden. Einen weiteren Klassensieger stellte die Scuderia Lindau mit Florian Arlt auf VW Lupo in der Klasse H (verbesserte Fahrzeuge mit Rennreifen) bis 1600 ccm, der hier am Sonntag dominierte. Bei den Historischen Fahrzeugen bis 1974 erfuhr sich der Scuderia-Lindau-Pilot Wolfgang Ströhm auf Opel Ascona A im Rallyetrimm an beiden Tagen Platz drei.