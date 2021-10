Gelungener Jahresabschluss im Hoyerbergtorggel

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der historische Weintorggel unterhalb der Hoyerberges wurde Anfang Oktober zum letzten Mal in diesem Jahr für die Allgemeinheit geöffnet. Bereits im August wählte die Mitgliederversammlung die Vorstandschaft neu und drei verdiente, langjährige Mitglieder zu Ehrenmitgliedern.

Pandemiebedingt war es auch um den Hoyerbergtorggel in den vergangenen eineinhalb Jahren still geworden. Weinfeste fanden 2019 nicht statt, die turnusmäßige Jahreshauptversammlung konnte erst im vergangenen August 2021 nachgeholt werden. Der 1. Vorsitzende Willi Böhm berichtete dabei den 50 anwesenden Mitgliedern über die verschiedenen Neuerungen und Arbeiten, die in den zurückliegenden Monaten trotzdem geleistet wurden: Ein neuer Tresen, Umrüstung der Beleuchtung auf LED, drei Sonnenschirme auf der Terrasse anstelle des unhandlichen Sonnensegels, eine Dachrinne auf der Nordseite, die künftig das Starkregenwasser von der Außenmauer abhält, neben dem Eingang 2 Erläuterungstafeln mit Text zur Torggelgeschichte und einer Zeichnung des Torggelbaumes, diverse Entrümpelungsmaßnahmen im Torggelinneren die den mächtigen Torggelbaum und seine Schragengrube wieder besser zur Geltung bringen.

Bei der Wahl der Vorstandschaft gab es nur eine Änderung, da das langjährige Mitglied Rudi Seberich auf eine weitere Kandidatur verzichtete. Die Vorstandschaft setzt sich nun wie folgt zusammen: 1. Vorsitzender Willi Böhm, 2. Vorsitzender und Vertreter Eugen Baumann, Kassier Hubert Poppele, Schriftführerin Heide Krühn, Beisitzer: Thomas Steur, Bernd Kollmann, Sebastian Krühn, Gerhild Klein, Petra Zapf, Richard Brög, Sonja Jöckel (Mitgliederverwaltung) und neu dazugekommen Annette Schäfler. Für ihre langjährigen Verdienste um den Förderverein ernannte die Mitgliederversammlung Helga Hasenritter, Rudi Seberich und Herbert Baldauf zu Ehrenmitgliedern.

Aufgrund der gelockerten Pandemiebeschränkungen war es Anfang Oktober dann wieder möglich, ein Torggelfest in kleinem Rahmen abzuhalten. Viele Besucher folgten der Einladung bei herrlichem Herbstwetter, ein würdiger Abschluss eines Vereinsjahres. Nähere Informationen rund um den historischen Weintorggel und seine künftigen Veranstaltungen: www.torggel-hoyerberg.de.