Gelungener Auftakt in eine Lesungsreihe

Als erster Autor am Bodensee-Gymnasium wurde bald nach Beginn des Schuljahres der bekannte, da mehrfach preisgekrönte Jugendbuchautor Nils Mohl begrüßt. Mit zahlreichen Jugendromanen und Gedichtbänden, aber auch als Drehbuchautor hat sich Nohl längst einen Namen gemacht. Dem vielseitigen, sympathisch-bescheidenen Autor gelang es sehr schnell seine jungen Zuhörer der 8. Klassen mit seinem neuen Roman Henny & Ponger (2022) in seinen Bann zu ziehen.

Kein Wunder, denn man könnte sich kaum einen attraktiveren altersgemäßen Einstieg in eine Lesung vorstellen: Zu Beginn durften die Jugendlichen nämlich zunächst auf einem großen Display den Trailer zum Buch verfolgen. Setting: ein S-Bahnabteil, zwei Jugendliche, eine Notbremse, ein zugestecktes Handy. Bereits dieser Einstieg versprach Spannung und so folgten die Schülerinnen und Schüler mit konzentrierter Aufmerksamkeit dem Fortgang der Geschichte.

Und das war keine von der Stange: Nils Mohl nahm das Publikum dabei mit auf eine Reise mit der S-Bahn, in der zwei Jugendliche zufällig das gleiche Buch lesen. Henny und Ponger kommen ins Gespräch und als Henny die Notbremse zieht und plötzlich verschwindet, ist das der Beginn eines aufregenden Abenteuers, auf das sich die Zuhörer gerne einließen.

Mohls poetischer Erzählstil und seine Art des Vorlesens taten ihr Übriges, dass man sich selbst beinahe im S-Bahnabteil des Romans glaubte. Die Neugier auf den Fortgang der Geschichte, die die Lesung weckte, kann nun in der Schulbibliothek des Gymnasiums gestillt werden.

Und auch das Gespräch mit den Schülern im Anschluss an die Lesung durfte nicht fehlen: Interessierte Fragen nach dem Entstehungsprozess der Bücher, der Entwicklung des Buchcovers und den Inspirationsquellen begegnete Nils Mohl mit größter Offenheit. Anschaulich gab er Einblicke in seinen Schreibprozess und die sich immer wieder ergebenden Herausforderungen. Schnell wurde klar, dass das Schreiben eines Buches sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und in jedem Werk auch etwas von der Lebensgeschichte des Autors steckt.

Beeindruckt von der Lesung ließen es sich die Schülerinnen und Schüler dann auch nicht entgehen, ein Autogramm des bekannten Autors als Andenken mit nach Hause zu nehmen. Ein wirklich gelungener Auftakt der Lesungsreihe am Bodensee-Gymnasium, die im November mit zwei weiteren Lesungen fortgesetzt wird.