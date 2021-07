Gelungene Premiere für toMotion-Neuzugang

Der Lindauer Rennstall toMotion Racing by black tusk ist sehr erfreut. „Endlich finden Mountainbike-Hobby-Racer auch in Deutschland wieder Rennangebote“, stellt der Lindauer Rennstall fest. Es ist eine Situation, die die toMotion-Hobbymountainbiker ausnutzen. Sie waren Ende Juli bei verschiedenen Events unterwegs.

Tobias Häffner erfüllte sich in den vergangenen Tagen einen Wunsch. Der toMotion-Neuzugang hatte das Bergzeitfahren „Württemberg-König“ in Stuttgart schon seit längerem auf der Agenda stehen, aber aus Termingründen nie teilnehmen können. Bis eben zu diesem Jahr: Häffner startete nun erstmals bei diesem Rennen. Und er fuhr ein positives Resultat ein. Nach 5:41 Minuten Vollgas sicherte er sich bei seiner Premiere den siebten Platz im mehr als 50-köpfigen Teilnehmerfeld der Masters1-Alterskategorie. Er bewältigte somit eine 1,94 Kilometer lange, mit 147 Höhenmetern gespickte Bergzeitfahrstrecke, die von Untertürkheim nach Rotenberg führt.

Daniel Bürgin machte beim Sechs-Stunden-Rennen am Breitbrunnen nahe Villingen mit, das bei aufgeweichter Strecke einer Schlammschlacht glich. Dabei lief es für den toMotion-Fahrer nicht ganz rund, doch immerhin durfte er Platz sechs mit nach Hause nehmen.

Ultracycling-Spezialist Dennis Sczudlek, der wie Häffner ebenfalls seine erste Saison in den Farben des Lindauer Rennstalls bestreitet, meldete sich für die 60-Kilometer-Version beim viertägigen Etappenrennen „Treibjagd im Dunkelwald“ an. Die einzelnen Etappen im Erzgebirge stellten die Fahrer vor unterschiedliche Herausforderungen: sowohl technisches Können als auch Tempo waren im Erzgebirge gefragt. Sczudlek meisterte die Aufgaben ordentlich: Er freute sich am Ende über Rang elf in der Gesamtwertung seiner Altersklasse sowie einen Platz im vorderen Mittelfeld des 113-köpfigen Gesamt-Teilnehmerfeldes. Für ihn war es überdies ein anspruchsvolles Vorbereitungsrennen auf das in vier Wochen stattfindende 24-Stunden-Rennen „Heavy 24“.