Geldtasche aus Lindauer Bank entwendet

Ein 30-jähriger Lindauer hat am Dienstagmittag gegen 12.45 Uhr eine Filiale der Sparkasse an der Zeppelinstraße in Lindau besucht. Er führte laut Polizeibericht eine rote Geldtasche mit Sparkassen-Aufdruck mit. Während der Einzahlung des mitgeführten Geldes in Höhe von 3500 Euro wurde er durch einen Telefonanruf abgelenkt. Dabei ließ er die Tasche in der Bank liegen. Als er nach 30 Minuten wieder zur Bank zurücklief, stellte er fest, dass die Geldtasche weg war. Bisher konnte nicht geklärt werden, wer die Tasche an sich genommen hat. Die Lindauer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise zum Verschwinden der Geldtasche nimmt die Lindauer Polizei unter Telefon 08382 / 91 00 entgegen.