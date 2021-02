Geldkassette wird aus Büro gestohlen

Ein Mitarbeiter einer Lindauer Gartenbaufirma hat am Montagmorgen der Polizei Lindau mitgeteilt, dass in einem Büroraum im ersten Stock aus einem Schrank eine graue Geldkassette mit einem Inhalt im Wert von etwa 375 Euro entwendet wurde. Einbruchspuren gab es keine, daher wird angenommen, dass sich jemand mit einem Schlüssel Zutritt verschafft hat. Da mehrere Schlüssel im Umlauf sind, dauern die Ermittlungen noch an.