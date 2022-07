Geldkassette auf Markt gestohlen

Eine 66-jährige Floristin aus dem Landkreis Ravensburg hat am Sonntagmorgen den Diebstahl einer Geldkasse während des Marktes am Samstag auf dem Therese-von-Bayern-Platz gemeldet. Nach Angaben der Frau wurde ihr eine schwarze Geldkassette mit 900 Euro Bargeld am Samstagvormittag von ihrem Marktstand entwendet, schreibt die Polizei. Die Frau konnte keine weiteren Angaben machen, wie die Geldkassette gestohlen wurde. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lindau unter der Nummer 08382 / 91 00 in Verbindung zu setzen.