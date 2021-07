Geldbeutel und Bargeld aus einer Ledertasche gestohlen

Ein 51-jähriger Tagesgast aus dem Allgäu hat am Freitag gegen 2.10 Uhr eine Ledertasche an einer Bank am Seehafen im Bereich des Lindauer Finanzamtes abgestellt. Danach ging der Mann kurz auf eine Toilette. Obwohl noch mehrere Personen anwesend waren, gelang es einem bisher unbekannten Täter, die Tasche an sich zu nehmen und aus dem darin befindlichen Geldbeutel einen Betrag von 550 Euro zu entwenden, wie die Polizei mitteilt. Nachdem der Mann wieder zurückkam, fand er seine Tasche auf dem Boden liegend vor, der Inhalt war ausgeleert. Aus der anwesenden Personengruppe schloss der Geschädigte einen Täter aus, die Ermittlungen dazu werden von der Lindauer Polizei geführt.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang davon ab, Taschen unbeaufsichtigt – vor allem zur Nachtzeit – irgendwo stehen zu lassen.