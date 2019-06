Geldbörse aus Pkw gestohlen

In der Bregenzer Straße kam es am Freitagvormittag, 28. Juni, laut Meldung der Polizei zu einem Diebstahl aus einem Pkw. Wie der Fahrzeughalter mitteilte, war die Zentralverriegelung an seinem Pkw defekt, weshalb die Türen nicht schlossen. Als der Fahrzeughalter kurze Zeit später wieder zu seinem Pkw kam, bemerkte er die offenen Türen und das Fehlen seiner Geldbörse, welche auf dem Beifahrersitz lag. Es entstand ein Entwendungsschaden von 800 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lindau, unter Telefon 08382 9100, zu melden.