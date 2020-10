Geld aus Opferstock in Unterreitnauer Kirche gestohlen

Der Opferstock am Kerzenständer in der Kirche in Unterreitnau ist geplündert worden. Eine Zeugin meldete dies am Dienstagnachmittag der Polizei. Aus dem Opferstock wurde ein Betrag zwischen 100 und 150 Euro entwendet. Dabei wurde das etwa 15 mal 15 Zentimeter große, schwarze Eisentürchen aufgebrochen und vom eigentlichen Behälter abgerissen. Vermutlich hat der Täter dieses mitgenommen, heißt es im Polizeibericht.

Die Tatzeit konnte auf den Zeitraum zwischen 8 und 14.45 Uhr eingegrenzt werden. Die Ermittlungsgruppe der Lindauer Polizei hat die weitere Sachbearbeitung übernommen. Zeugen, die in diesem Zeitruam verdächtige Personen in oder um die Kirche beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 08382 / 91 00 zu melden.