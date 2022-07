Gelbes Heftle ist wieder mit tollen Aktionen am Start

Das Ferienprogramm „Gelbes Heftle“ kann dieses Jahr wieder wie gewohnt stattfinden! Bei über 60 Ferienaktionen können Kinder und Jugendliche gemeinsam Spaß haben und viel Neues entdecken. Das Gelbe Heft steht kurz vor dem Beginn der Sommerferien ab Mitte Juli auf der Homepage des Kreisjugendrings Lindau unter www.kjr-lindau.de zum Download bereit.

Der Kinderflohmarkt an der Hafenpromenade leitet am Samstag, 30. Juli, von 9 bis 12 Uhr die Sommerferien ein. Eine Anmeldung ist nicht nötig, erwachsene und kommerzielle Händler sind nicht zugelassen.

Das Gelbe Heftle will auch in diesem Jahr viel bieten: Von Leseaktionen, Segeln, verschiedenen Schnupperkursen und Fackelwanderungen bis hin zu Tanzen, Geisterbahn und vielen Aktionen in der Natur – „hier ist für jede und jeden etwas dabei!, so die Organisatoren. Auch die beiden Kinderspielstädte Kidstown in Reutin und Piccolina Town in Oberreitnau finden wieder statt.

Auf unserer Homepage www.kjr-lindau.de kann das Heft unter der Rubrik Jugendarbeit > Ferien > Ferienaktionen komplett heruntergeladen werden. Das Ferienprogramm gibt es dieses Jahr wieder nur in der digitalen Form, damit flexibel auf spontane Änderungen reagiert werden kann!