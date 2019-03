Gegen Granheim reicht es für Lindau zu einem Punkt

Am 13. Spieltag der Fußball-Landesliga (Staffel 2) haben sich die Spielerinnen der SpVgg Lindau am Sonntagmittag für eine überragende zweite Halbzeit im Lindauer Stadion gegen den SV Granheim, wie schon im Hinspiel, mit einem Unentschieden begnügen müssen. Beim 1:1 hatten die Lindauerinnen, wie bereits am Wochenende zuvor, genügend Torchancen, um das Spiel für sich zu entscheiden. Laut Vereinsbericht scheiterten Spielerinnen von SpVgg-Coach Achim Schnober entweder an der überragenden Gästetorhüterin Silvia Bäuerle. Oder die Torschüsse verfehlten das Ziel um Haaresbreite.

Bereits nach fünf Minuten hätte Lindau in Führung gehen können, jedoch scheiterte Lisa Wisotzki freistehend an Granheims Torfrau. Danach entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, das von Zweikämpfen im Mittelfeld geprägt war. In der 26. Minute gelang dem SV Granheim völlig überraschend die Führung: Als Lindaus Torhüterin Selina Ruedi einen Freistoß aus 30 Metern nicht festhalten konnte und den Ball nach vorne abwehrte, drückte Sina Füller das Leder über die Linie.

Nachdem Schnober sein Team in der Halbzeit umstellte, so wechselte Lindaus Außenspielerin Lisa Wisotzki die Seite, wurde das Lindauer Spiel wesentlich druckvoller. Nun machte sich auch die Konditionsarbeit der Lindauerinnen in der Vorbereitung bemerkbar. Nachdem die Lindauerinnen den SV Granheim mehr und mehr in seine eigene Hälfte drückte, schien es nur eine Frage der Zeit, bis der SpVgg der Ausgleich gelingt. Zwar ging ein Schuss von Wisotzki noch um Haaresbreite am Granheimer Tor vorbei (65.). In der 70. Minute fiel dann der Ausgleich. Nach einem Querpass von Helin Ekinci erzielte Annika Stohr mit einer tollen Einzelleistung das 1:1.

In der Schlussphase hatte Lindau mehrere Möglichkeiten, den Siegtreffer zu erzielen. Jedoch kam man oft den berühmten Schritt zu spät oder scheiterte an Bäuerle. „Auf die Leistung meiner Mannschaft in der zweiten Halbzeit kann ich stolz sein. So werden wir die nötigen Punkte in den restlichen Spielen holen, um das Ziel Klassenerhalt zu realisieren. Auch der große Zuschauerzuspruch hat meine Mannschaft zusätzlich motiviert und mich gefreut“, sagte Achim Schnober nach Spielschluss.