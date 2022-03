Gegen Füssen müssen die Islanders eine bessere Leistung zeigen

Spielmodus in den Play-offs der Oberliga:

Die Mannschaften auf den Rängen eins bis sechs sind in der Eishockey-Oberliga Süd nach Abschluss der Hauptrunde sicher für die Play-offs qualifiziert. Die Mannschaften auf den Rängen sieben bis zehn spielen in einer Pre-Play-off-Runde („best of three“) die zwei weiteren Teilnehmer für das Achtelfinale aus. Der Siebte spielt gegen den Zehnten und der Achte gegen den Neunten. Die Partien sind am Freitag, 11. März, und Sonntag, 13. März. Das möglicherweise entscheidende dritte Duell wäre am Dienstag, 15. März. Das Play-off-Achtelfinale, das im Überkreuzmodus mit der Oberliga Nord gespielt wird, beginnt am 18. März im Modus „best of five“. (sz)