Gegen die Selber Wölfe soll für Lindau der nächste Dreier her

Jubelnde Lindauer Spieler, begeisterte EVL-Fans und frustrierte Selber Wölfe: Die Islanders hätten nichts dagegen, wenn sie das Ergebnis des ersten Aufeinandertreffens beider Mannschaften in der Eissportarena im Eichwald am Sonntagabend (18 Uhr) wiederholen könnten. Anfang Oktober, beim Duell der Eishockey-Oberligisten gleich zu Beginn der Hauptrunde, fuhr die Mannschaft von EVL-Headcoach Chris Stanley gegen die Oberfranken einen klaren 7:3-Heimsieg ein.

Nachdem die Lindauer Anfang November das Rückspiel in Selb ebenfalls mit 4:1 für sich entscheiden konnten, mussten sie in der laufenden Meisterrunde bei den Wölfen eine 2:3-Penaltyniederlage einstecken. Ian McDonald, bei 23 erzielten Toren und 41 Vorlagen in 33 Spielen derzeitiger Topscorer der Oberliga Süd, entschied die Partie am vergangenen Sonntag mit zwei Treffern und einem Assist fast im Alleingang. Wegen der aktuellen Personalnot schlugen die Verantwortlichen des im Fichtelgebirge ansässigen Eishockeyclubs kurzfristig auf dem Transfermarkt zu und verpflichteten Carl Zimmermann, der von den Red Bull Juniors aus Salzburg kam.

Am Sonntagabend haben diejenigen Schneehelfer, die den knappen 4:3-Heimspielsieg der Islanders in der Vorwoche gegen die Blue Devils Weiden nicht mit bejubeln konnten, gegen Selb erneut die Gelegenheit, Oberliga-Eishockey in der Eissportarena zu genießen. Zum Zeichen des Danks und der Wertschätzung für ihren unermüdlichen Einsatz lädt der EVL alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die von Bauhof, privaten Räumteams im öffentlichen Auftrag, der Feuerwehr und des THW im Einsatz gewesen waren, zum kostenlosen Zuschauen ein.