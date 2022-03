Versammlung gegen Impfpflicht in Lindau: Polizei verweist Teilnehmer

Zu einer nicht angemeldeten Versammlung ist es am Sonntagnachmittag auf der Seebrücke in Lindau gekommen. Das Thema war die Impfpflicht. Aus Sicherheitsgründen und weil viele Besucher über die Seebrücke auf die Insel unterwegs waren, verlegte die Polizei die Versammlung an den Europaplatz.

Versammlung ohne Zwischenfälle

Laut Polizei konnten die Teilnehmer dort von etwa 13 bis 14.30 Uhr ihre Meinung kundtun. Die Versammlung selbst verlief laut Polizeibericht störungsfrei. Mitgemacht hatten 14 Menschen.

Die Polizei weist darauf hin, dass Versammlungen unter freiem Himmel 48 Stunden vor ihrer Bekanntgabe bei der Versammlungsbehörde anzuzeigen sind. Das sei in diesem Fall nicht erfolgt.

Das Landratsamt Lindau erhält deshalb von der Polizei einen Bericht über die bekanntgewordenen Vorbereitungen und den Verlauf der Versammlung zur rechtlichen Überprüfung auf mögliche Verstöße gegen das Versammlungsrecht.