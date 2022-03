Kindern den Krieg erklären: Erwachsene sollten „nichts verheimlichen“

Die Hilfsaktion

Wer bei der Sammelaktion mitmachen möchte, kann Schlafsäcke (neu oder neuwertig und mit Hülle), Isomatten (neu oder neuwertig, gerollt mit Gummi), Verbandspäckchen und Tütensuppen abgeben. Weil die Sachen für Menschen in einem Kriegsgebiet sind, sollten die Schlafsäcke und Isomatten gedeckte Farben haben. Die Sachen werden in der Aula im Valentin-Heider-Gymnasium gesammelt, Tische stehen dafür bereit.

Die Packliste hat Uwe Seidel mit dem Verein Hope aus Wangen zusammengestellt. Der Verein engagiert sich schon seit mehreren Jahren in der Ukraine und unterstützt die Eltern schwerkranker Kinder. Er hat Kontakte zu Krankenhäusern, Waisenhäusern, und Geburtshäusern. „Was wir sammeln, soll überwiegend zu Krankenhäusern gebracht werden, falls sie im Falle einer Bombardierung evakuiert werden müssen“, sagt Seidel.

Sein Plan ist, die gespendeten Hilfsgüter gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern am Donnerstag, 24. März, in einen Lastwagen zu laden. Je nachdem, wie viel zusammenkommt, fährt er am nächsten Tag mit seinem eigenen Lastwagen, einem ehemaligen Feuerwehrfahrzeug, einem 6,5-Tonner. Oder mit einem kleineren Transporter, vielleicht aber auch mit einem gemieteten 7,5-Tonner. Seidel fährt den Laster dann bis zur ukrainischen Grenze, wo er die Spenden auslädt und an Helfer übergibt, die sie ins Kriegsgebiet mitnehmen.